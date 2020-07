Cirugía inédita en hospital entrerriano: Extraen tumor del páncreas a paciente

En forma inédita, una intervención de laparoscopia de una pancreatectomía corporocaudal (PCC), se desarrolló en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, en una paciente de 38 años que presentaba un diagnóstico de insulinoma, una situación de urgencia requerida por el diagnóstico de paciente.



La práctica médica se desarrolló en forma íntegra por la salud pública concordiense, con personal y recursos del hospital público provincial y por primera vez en la región se pudo concretar un tratamiento quirúrgico, desarrollado por el equipo médico del Hospital Masvernat, luego de un post operatorio óptimo, la paciente ya comienza a gozar de una mejor calidad de vida.



La paciente



"Yo no tengo más que palabras de agradecimiento al equipo médico y humano del Hospital Masvernat, por que sin lugar a dudas esta intervención quirúrgica, va a cambiar mi calidad de vida", aseguró Adriana Tavella, paciente quien destacó la labor del efector sanitario estatal.

La paciente explicó que siempre hubo mucha contención y respuestas a las consultas que tenía respecto a la operación. "Me siento muy bien, evoluciono muy bien, la glucemia está estable y automáticamente me sentí mejor, después de salir de terapia en el post operatorio, estoy agradecida de por vida, estoy feliz", sostuvo Adriana.



El caso



El caso clínico de un paciente con tumor del cuerpo del páncreas, el cual se trató mediante tratamiento quirúrgico, una pancreatectomía corporocaudal con la técnica quirúrgica la laparoscopia, en una paciente mujer de 38 años.



El director del Hospital Masvernat, Dr. Miguel Ragone explicó que el equipo médico estuvo compuesto por la endocrinóloga Esperanza Cortina y el endocrinólogo Marcelo Giacobino, el equipo quirúrgico: Dr. David Zurita. Dr. Martín Garaycochea y las Dras. Guadalupe Razzeto y Luisina Mendiburu junto al Anestesiólogo Gerardo Exner y la coordinación y colaboración permanente del Jefe del servicio de Cirugía, Dr. Julio Greco

La cirugía se desarrolló los primeros días de julio, tuvo una duración de cuatro horas y se produjo la extracción de un tumor benigno que producía un aumento de insulina y con esta práctica se elimina el tumor y se compensa la regulación de la glucemia.