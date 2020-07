Farmacia de Diamante cerró por caso de Covid-19 y afloró la solidaridad

Una farmacia de Diamante tuvo que cerrar preventivamente luego de que un trabajador diera positivo al test por coronavirus. Su propietaria, María Cardoso, relató a Elonce TV que "veníamos siguiendo un protocolo entre nosotros como en la atención al público para evitar contagios pero, a veces, entre los trabajadores tenemos más cercanía. Una noche me llamó uno de los chicos para decirme que tenía dolor en la espalda y algunas líneas de fiebre. Decidimos aislarlo, llamamos a Epidemiología del hospital, quien me sugirió testearlo. Mientras tanto, permaneció aislado junto a otro trabajador que había tenido contacto más cercano con él".



Tras ello, el sábado por la noche recibieron la noticia del resultado positivo y la indicación de que todos debían aislarse porque "el contacto detrás del mostrados es bastante cercano".



Sobre cómo se contagió, la profesional dio cuenta de que "es difícil de determinar cómo se contagió hay varias puntas. Hacia repartos a domicilio y tuvo contactos con gente que le do positivo, por más que llevaba casco, guantes y barbijo. En su familia más lejana hubo algunos casos, pero él tuvo contacto bastante tiempo atrás".



El paciente "ya se está recuperando casi en su totalidad. Los demás trabajadores y yo no presentamos ningún síntoma, por lo que venimos bien".



Interrogada durante el programa A Media Mañana acerca de los síntomas del empleado que contrajo el virus, ahondó: "Mucho dolor de cintura, espalda y fiebre, pero no muy alta. También pérdida del olfato, lo que nos dio el indicio de que iba a dar positivo".



La solidaridad de los colegas

Cardoso indicó que "mi gran preocupación era cómo cumplir con la gente que necesita de manera urgente los medicamentos. Mis colegas de Diamante me dieron una mano, se comportaron de manera excelente. Me están haciendo el trabajo y entregando los medicamentos. Se han comportado no de 10, sino que de 100. Quiero agradecerles de todo corazón".



Finalmente, comentó que "hay varios comercios cerrados en la ciudad, que les ha pasado lo mismo y muchas familias aisladas". Elonce.com