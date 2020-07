En Chajarí se reanudan las actividades que habían sido suspendidas

El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, confirmó este viernes que por el momento no se prorrogarán las suspensiones que fueron impuestas el 15 de julio pasado, por Decreto municipal, y que implicaron restricciones en las reuniones familiares, salidas recreativas y en la actividad que llevan adelante los bares y restaurantes de la ciudad.



"En virtud de los últimos reportes observamos que la cantidad de casos activos y las altas que se produjeron tienen a estabilizar la situación epidemiológica local y eso nos permite ahora volver a conceder estos permisos que, como siempre lo señalo, son precarios", expresó el mandatario municipal.



Asimismo, Galimberti pidió actuar a los comerciantes, y a los vecinos en general, actuar con máxima responsabilidad, ya que si así se hace se podrá seguir avanzando en las habilitaciones de aquellas actividades que aún están pendientes. "Como Estado municipal tenemos la potestad del poder de policía y control público. Vamos a seguir con atención qué ocurre el fin de semana para evaluar futuras medidas. Es muy importante que todos comprendamos que nuestras acciones individuales construyen comunidad", expresó el jefe comunal.



Del mismo modo, hay que mencionar que los bares y restaurantes de la ciudad pueden abrir sus puertas al público -con todas las medidas de bioseguridad pertinentes- pre feriados, feriados, viernes, sábados y domingos de 10 a 14 y de 20 a 00 horas. Las reuniones familiares, por su parte, se pueden concretar con un máximo de 10 personas los feriados y de viernes a domingos de 11 a 00 horas. Y, en lo que respecta a las salidas de esparcimiento, se pueden llevar adelante todos los días, de 7 a 20 horas.



Finalmente, cabe recordar que mediante el Decreto N° 504/2020 -ad-referéndum del Concejo Deliberante- se suspendieron temporalmente -para evitar la propagación del Coronavirus- las habilitaciones concedidas para el funcionamiento de bares y restaurantes, desde el 15 de julio hasta ayer 23 de julio inclusive. Asimismo, se restringió el horario habilitado para salidas de esparcimiento y se dejó sin efecto el contenido del Artículo 1° del Decreto N° 428 que habilita las reuniones familiares de hasta 10 personas.



Algunas medidas de bioseguridad a tener en cuenta



En todos los casos, se debe tener presente el lavado frecuente de manos; la disposición de elementos de higiene, como alcohol en gel; evitar la aglomeración de personas y restringir las visitas a personas incluidas dentro de la población de riesgo; en el caso de bares y restaurantes, ocupar solo el 50% del total de lugares del local e implementar las cartas digitales; si se posee algún síntoma asociado con Covid-19, no salir y dar aviso a las autoridades sanitarias; usar tapabocas en espacios cerrados; no saludar con besos ni abrazos; y no compartir elementos de uso personal; entre otras cuestiones. (TalCual)