Pronostican temperaturas mínimas de hasta -2ºC para una zona de Entre Ríos

Sobre la corriente climático "La Niña"

El meteorólogo Alejandro Gómez detalló ael pronóstico que se anuncia para el fin de semana en Entre Ríos."El descenso de temperatura será gradual; ayer se sintió con mayor énfasis y este viernes sería un día frío y debido a la cobertura nubosa, las máximas no superarán los 11ºC", confirmó Gómez en comunicación conAl indicar que "seguirá ingresando aire frío", anunció que "para este sábado se daría el pico de mínima de temperatura en la región, y".", anticipó el especialista."La tendencia es que para el lunes haya un refuerzo de aire frío con nuevo incremento nuboso, nueva rotación de vientos de componente sur, es muy baja la probabilidad de que se generen condiciones de inestabilidad y volvería a haber un nuevo descenso de la temperatura", explicó Gómez., agregó al respecto."Hubo una variabilidad de temperaturas, que no es anormal que ocurra porque cada tanto tenemos entradas de aire templado a cálido que rápidamente se revierte por la llegada de nuevos sistemas frontales fríos", explicó al agregar que "el sur del Litoral es una zona en la que las masas de aire frío y templado a cálido juegan por ganar el dominio sobre nuestra provincia, y por eso, la región es de mucha variabilidad térmica"."La Niña es un fenómeno que representa un descenso de temperatura de los valores estadísticamente normales de la zona del Pacífico-Ecuatorial, lo que provoca menor complexión de la masa de aire, es decir, menor ascenso de la masa de aire, por lo cual, hay menor disponibilidad de humedad de niveles medios en nuestra región y como consecuencia de ello, los procesos inestables que se podrían llegar a generar, no disponen de la cantidad de humedad necesaria para generar las nubes y las lluvias", detalló el meteorólogo."En un 80% de los casos, tiene la característica de ser una etapa seca para la región, o representar una disminución considerable de las precipitaciones", avanzó.

"El efecto del Niño o la Niña se siente en el Litoral, con aumento o disminución de las lluvias"

Y continuó: "Para fines de este año y hacia comienzos del año próximo, habría un efecto Niña sobre el sector del Pacífico-Ecuatorial; las tendencias marcan un descenso de temperatura significativo, menores al grado, respecto a los valores estadísticos. Por lo tanto, cuando esto ocurra habría que evaluar cuál es la masa de agua involucrada en esta situación para pronosticar una situación de corriente Niña efectiva".De acuerdo a lo que aclaró Gómez, La Niña "es un fenómeno que ocurre lejanamente a nuestra región, pero tiene una incidencia significativa porque se traduce a una vasta región de Sudamérica".El meteorólogo comentó que "que analiza la magnitud de la corriente para determinar los efectos que pueda llegar a tener en nuestra región" y bregó por "no alertar sin tener elementos sólidos de análisis".