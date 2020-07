La pandemia no detuvo los trasplantes de órganos, aunque disminuyeron en el país

La pandemia no detuvo los procedimientos de trasplantes de órganos en el país aunque, a nivel general, la cantidad de cirugías disminuyó como consecuencia del aislamiento obligatorio, según indicaron autoridades sanitarias de las provincias.Desde que se inició el aislamiento, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (Cucaiba), dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, efectivizó 33 procesos de donación de órganos y tejidos en instituciones de la provincia.El sostenimiento de esta actividad de alta complejidad permitió que "136 bonaerenses hayan sido trasplantados mejorando su calidad de vida".Actualmente, en la provincia 4431 personas esperan un trasplante, pero en Bahía Blanca cuatro de ellas fueron asistidas, según informó la Unidad Descentralizada de Procuración (Udepro) del Cucaiba de esa ciudad."Desde el 12 de marzo en adelante el equipo llevó adelante cuatro procesos de donación, tres de ellos fueron multiorgánicos", indicó ael médico Jonas Bracco, coordinador del Udepro bahiense y jefe de Unidad de Procuración del Hospital Municipal.También la responsable del Cucai San Luis, María Eugenia García, dijo que la pandemia "no detuvo la donación de órganos": desde el 20 de marzo se recibieron 11 órganos "que fueron traslados a centros de trasplantes de las provincias de Córdoba y Mendoza".Con todo, la especialista reconoció que en los traslados, "que se hacían en avión y debieron realizarse por vía terrestre", hubo problemas con las entradas y salidas a la provincia; y que la pandemia generó una modificación en la logística de ablación y donación para incorporar un análisis serológico para Covid-19.En Mendoza, "no cesó la actividad trasplantológica y pudo haber respuesta para las personas que están en lista de espera", según explicó Oscar Sagás, subsecretario de Salud provincial, que agregó: "Se han realizado 16 procesos de donación, de los cuales 8 se realizaron en aislamiento. Esto permitió que se realizaran 38 trasplantes de órganos sólidos y 38 trasplantes de córneas".En Córdoba, las últimas estadísticas del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), que corresponden hasta mediados de mayo, indican que en el período de emergencia sanitaria por el coronavirus se registraron 26 procesos de donación de órganos, cifra que prácticamente se mantuvo con respecto al mismo período de 2019, que alcanzó 29 donaciones.Por su parte, Aldo Bunader, referente del Centro único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) en Tucumán dijo que "en lo que va del año, hubo un total de 18 donantes y 14 donaciones tuvieron lugar durante la cuarentena y con el total de órganos donados se pudieron trasplantar a 49 pacientes.Santa Cruz, en tanto, no está operativa con la procuración de órganos, ya que "no se cuenta con la infraestructura para los análisis previos y no hay vuelos comerciales ni sanitarios", explicó Néstor Murray, delegado del Incucai en Santa Cruz.El médico del Hospital Regional Río Gallegos destacó no obstante que "durante la cuarentena dos pacientes de Santa Cruz en lista de espera nacional, recibieron transplante renal en Buenos Aires".También el director del Centro Único de Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio) de Santa Fe, Mario Perichón, informó que desde el 20 de marzo hasta hoy "se han realizado 21 donaciones".En Tierra del Fuego se efectuaron tres operativos de ablación de órganos desde el inicio del año y uno de ellos, el 22 de abril en la ciudad de Río Grande, tuvo lugar en plena cuarentena estricta, informaron fuentes oficiales del Gobierno fueguino.El operativo contó con la participación de equipos sanitarios de la provincia de Santa Fe y el coordinador del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante en Tierra del Fuego (CUCAI-TDF) destacó "el compromiso de los habitantes y los familiares de los donantes".En Chubut, se realizaron dos ablaciones multiorgánicas durante la etapa de aislamiento, informó la coordinadora jurisdiccional del Incucai, Caren Fernanda Goddio."Fueron dos casos, ambos de Comodoro Rivadavia", explicó la médica y destacó que "el haber tenido dos procuraciones en Chubut durante el aislamiento es un número importante teniendo como referencia que cuánto mucho en Chubut se realizan entre 4 y 5 donaciones por año".Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implate (Cucai) Río Negro, informaron que se han realizado 4 transplantes en la provincia en lo que va de la pandemia, mientras que 185 personas se encuentran en la lista de espera.En Neuquén, el ministerio de Salud informó que desde que inició la pandemia se realizó una readaptación de la forma de trabajo en el área de donación de órganos y trasplantes, de manera que se trabaja conjuntamente con Nación, desde el INCUCAI y junto a los 24 organismos provinciales; en cada caso, de acuerdo al contexto epidemiológico particular.En La Rioja durante la pandemia, desde el 20 de marzo, no hubo donación de órganos aunque se mantuvieron los protocolos, según dijo el médico responsable del CUCAILaR, Carlos Reynoso.Por último, en Jujuy, desde el 20 marzo se lograron cuatro operativos, uno de ellos en la localidad de Libertador General San Martín, que se presentó en la última semana de mayo como el segundo en la historia de la provincia realizado fuera de la capital provincial y que permitió salvar la vida de dos pacientes jujeños.Así lo indicó a Télam Luis Luna, coordinador de Cucai-Jujuy, quien puso en valor que el caso se dio gracias a la capacitación de los profesionales que intervinieron y, sobre todo, a los "efectivos" protocolos de bioseguridad dispuestos por el contexto de pandemia.