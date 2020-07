Diamante sumó tres casos nuevos de Covid-19: Ya son 350 los aislados

El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, comunicó aque este miércoles se comunicaron "tres casos nuevos de coronavirus, mediante el sistema sanitario privado de Villa Libertador San Martín"."El hospital San José está realizando la investigación epidemiológica para establecer los nexos y de esa manera, seguir aislando personas", aseguró el mandatario municipal al agregar que "entre el lunes y martes se le dio el alta a 150 personas que estaban en cuarentena, de un total de 397"."A partir del trabajo que comenzó, son 350 las personas aisladas", remarcó al aclarar que "los casos son vínculos estrechos de pacientes positivos"."Si vemos que tenemos casos nuevos sobre los que no conocemos el nexo, estaríamos complicados", advirtió."El virus está en Diamante y entró por la parte más sensible, porque fue por el área de Salud, pero en la localidad estamos encaminados y si en una semana, si los vecinos cumplen con el aislamiento, se reducirá la cantidad de casos diarios", esperanzó.En la oportunidad, valoró que "la gran mayoría de los vecinos está cumpliendo con el aislamiento, y eso en gran medida contribuye con el trabajo del área de Salud provincial, municipal y el privado"."Diamante no retrocedió de fase, sino que a partir de los casos detectados, se decretó el aislamiento, suspender actividades deportivas, recreativas y reuniones familiares", evidenció. "Ninguna de las personas se contagió por ir al supermercado, sino por participar de reuniones familiares", remarcó.Punto aparte, el intendente mencionó que "el comercio está habilitado en Diamante, pero los locales y empresas que cerraron lo hicieron por voluntad propia, para resguardar a sus familias"."Y algunas empresas acordaron otorgar vacaciones a su personal", indicó al acotar que "no ha habido despidos".