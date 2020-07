Cannabis medicinal: "Quedó demostrado que no es una droga dañina"

Cultivos personales de manera ilegal

Nueva propuesta de la ley

La importancia del cultivo personal de cannabis

El Gobierno permitirá que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública.Pablo Pérez, activista de Mamá Cultiva."En marzo de 2017, cuando se sancionó esta ley, pensamos que habías conseguido algo, a los meses cuando se reglamentó la ley, vulneraron la esencia entonces fue una decepción", dijo.Y agregó que "tuvimos que volver a convencer a los legisladores y a la sociedad de facilitar el acceso al cannabis medicinal".Al respecto, Pérez dijo que "para la ley, las familias que cultivamos marihuana para el uso medicinal, somos delincuentes"."Hasta que no haya una reglamentación y una implementación de la ley, seguimos expuestos a situaciones muy delicadas ante la policía. Tambien, si nos robaran en nuestras casas, no podríamos realizar la denuncia porque tenemos marihuana", indicó.El Ministerio de Salud presentó un borrador de la nueva reglamentación de la ley."Lo que sucedió fue que ese artículo no se reglamentó y quedó todo en la nada. En el borrador, también está la habilitación de realizar cultivos en redes, es decir de asociaciones que se dediquen a esto y acompañar a familias", explicó."La terapia con cannabis es muy personalizada, hay una gran variedad de cepas, y son todas muy distintas. Por eso esto del autocultivo es muy importante, buscar que tipo de planta se adecua a tu tratamiento", indicó.Sobre su caso personal, contó que "yo cultivaba marihuana para mí y mis amigos y tenía un comercio que se especializaba en cannabis, y siempre milité que la planta debía ser libre y que cualquiera podía acceder a ella"."Hay demasiadas pruebas que no es la droga dañina que querían convencer. Es una planta que tiene propiedades muy beneficiosas. Pero desde que supe los efectos que tenía en los niños, me conmovió al punto que decidí reorientar mi vida para poder acompañar a las familias", expresó."La planta es medicinal en todos sus formatos. El cannabis en aceite, está bueno porque los niños no tiene la capacidad de aspirar, y el aceite dura mucho más en el tiempo".Al finalizar, Pérez contó que "el Ministerio envió el borrador a las organizaciones del país para que podamos realizarse observaciones, eso ya se devolvió así que estamos a la espera de alguna buena noticia".