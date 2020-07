Crespo: Invitan a una charla de Entrenamiento infanto-juvenil, Salud y Deporte

La localidad de Crespo realizará, de manera virtual, una charla informativa de Entrenamiento infanto-juvenil, Salud y Deporte."Debido a las restricciones que tenemos, decidimos realizar una capacitación para brindarles información por Zoom a través de la municipalidad, para las personas que trabajan en gimnasio y la preparación física de los clubes", expresó aAníbal Lanz, profesor."El sábado a mañana realizaremos la charla, que estará enfocada a en el enteramiento de la fuerza infanto-juvenil, salud y deportes. La capacitación está a cargo de un entrenador de Resistencia Chacho", contó.Y agregó que "también hablará sobre los mitos y verdades del entrenamiento de la fuerza. Va a ser una charla muy amena, donde algunos refrescarán conocimientos que ya tienen y otros aprenderán cosas nuevas".En la ciudad "están habilitadas los deportes al aire libre como caminar, correr. También el tenis, pádel y pelota-paleta, siempre y cuando se respeten las medidas de distanciamiento e higiene".Sobre el regreso al deporte después de la pandemia, dijo que "por el momento estamos respetando lo que nos habilitan desde provincia. En la ciudad por ahora no tenemos casos activos de coronavirus"."Estamos trabajando en la adaptación de los chicos a la vuelta a los entrenamiento profesionales, creemos que no va a ser tan fácil, ya que tiene otro tipo de trabajo, y la vuelta será pensando en evitar cualquier tipo de lesiones. La parte psicología también debemos trabajar", finalizó.La charla no tiene costo alguno, es abierta a todo público y para participar deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a municres@gmail.com