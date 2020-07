Primer recuperado de Covid en Federación: "Fue reconfortante para el personal"

Sociedad El hospital de Federación dio el alta al primer paciente recuperado de covid 19

El pasado martes, Hospital San José de Federación, confirmó la buena noticia sobre el alta que recibió un paciente que estuvo internado varios días en el nosocomio luego de que se diagnosticara Covid 19.Carolina García, Directora del Hospital San José de Federación."El paciente tiene 74 años y con una patología de hipertensión de base sumándole problemas respiratorios", confirmó y agregó que "ingresó al hospital con problemas para respirar, lo reciben los médicos de guardia y los trasladan a la sala de Covid, es decir a aislamiento, donde fue hisopado y el resultado fue positivo".Al respecto dijo que "con el personal de salud no podíamos creer la evolución que tuvo a mediad que pasaban los días. Fueron muchos factores que tenía en contra, la edad, las patologías y el aislamiento propiamente dicho, ya que estuvo solo toda la internación"."Estaba feliz el día que le dimos el alta, porque volvía a ver a su familia. Estamos admirados por la evolución que tuvo", remarcó.La directora confirmó que el paciente estuvo 11 días internado en el hospital.En el nosocomio "tenemos un área de salud mental, que son el apoyo psicológico de los pacientes pero también el sostén fundamental del personal de salud. La parte psicológica es fundamental, y más en una persona de esta edad que pasa solos tantos días"."En estos momentos tenemos dos pacientes más aislados, uno a la espera del resultado y el otro será hisopado en la noche de este miércoles", dijo.Sobre los síntomas que presentó y el tratamiento que aplicaron en el paciente, García comentó que "para que el hospital tenga en aislamiento una persona con covid, el cuadro debe ser de leve a moderado, es decir que no necesite de un respirador, ni de terapia intensiva".En ese sentido, agregó que "su medicamento de sostén fue uno para la hipertensión que ya tomaba previamente. En el hospital fue diagnosticado con neumonía y comenzó con antibióticos y se puso oxígeno".Además el paciente no presentó fiebre y tuvo una evolución favorable. El traslado del hospital hasta la casa estuvo a cargo del mismo personal del nosocomio.García dijo que "el ultimo protocolo que emitió el COES para la provincia, los pacientes leves a moderados, toque aquel que lleve entre 10 y 11 días desde ser diagnosticado y sin presentar sintomatología las 48 horas previas al día 10, el paciente no vuelve a ser hisopado y está de alta del aislamiento hospitalario, es decir que vuelve a su casa a cumplir el resto de los días que le quedan de aislamiento".