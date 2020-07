Se recuperó del coronavirus y sus vecinos lo recibieron con aplausos

Las buenas noticias siempre son bienvenidas, pero en estos momentos en donde predominan contagios, muertes, crisis económicas, sanitarias, sociales, las buenas noticias son recibidas con más alegría aún.



Omar Insaurralde es un hombre que se contagió de coronavirus, tuvo que ser internado y por complicaciones debieron entubarlo. Sin embargo, con ayuda de los médicos, rezos de todos los familiares y vecinos, finalmente venció la enfermedad y tras 21 días de internación, pudo volver a casa.



Al volver a casa, los vecinos lo recibieron entre aplausos, saludos y hasta un pasacalle que colgaron en el portón de su casa, en donde se lee "Bienvenido Omar a tu hogar, ¡Te queremos! Tu familia y vecinos".



En una charla llena de emoción y sin encontrar las palabras para agradecer lo suficiente, Omar destacó sobre todo "la atención del Hospital, de todo el personal. Sea quien sea, buenísimo. Todo el tiempo tratan de hacerte sentir bien, que sos una persona importante para cada uno de ellos".



Omar contó que mientras estaba internado había perdido la noción del tiempo, "no sabía si era de día o de noche". "En un momento me desperté con mucha hambre. Soñaba con comida todo el tiempo", mencionó entre risas.



Asimismo, comentó que debió cerrar su negocio por dos semanas debido a su contagio, y agradeció a sus clientes por comprender la situación. Inmediatamente al presentar síntomas, decidió cerrar las puertas de su negocio por prevención. "Así tenemos que comportarnos, no escrachando" Además, relató aquel momento en que llegaba a casa tras varias semanas y recibió la bienvenida de sus vecinos. "Fue emocionante, no lo esperaba. Tengo buenos vecinos, nos llevamos bien, pero el recibimiento que tuve me emocionó hasta las lágrimas", aseguró Omar. Agregó también que "me recibieron con un pasacalle y toda la gente aplaudiéndome, esperándome con el debido distanciamiento. Tuvieron la prudencia de respetar el distanciamiento entre ellos, me saludaron desde sus respectivas casas".



Con la voz un tanto quebrada por el emotivo recuerdo, resaltó que "me llenaron de amor, no solo acá en mi barrio, también a través de las redes sociales. No salían palabras de la emoción, lo único que me provocaba era llanto".



Además, añadió que "estoy eternamente agradecido al Hospital Perrando y a todo su personal". "La gratitud que tengo hacia toda la gente es enorme, es impagable, y a ustedes gracias por el llamado, por preocuparse", agregó Omar. Sostuvo asimismo que "así tenemos que comportarnos todos, no escrachando sin saber qué están escrachando". "El virus está a la vuelta de la esquina"

Finalmente, Omar dejó un mensaje a la población del Chaco, y pidió "que se cuide muchísimo, tomen conciencia de que este virus es nocivo". Resaltó la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad detallados por las autoridades sanitarias porque "el virus está a la vuelta de la esquina, no sabés de dónde viene el cachetazo". "Este virus es muy agresivo, fue muy agresivo conmigo", aseveró Omar a Noticiero 9, subrayando que "era completamente sano. No fumo, no consumo alcohol".