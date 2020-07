"Siete personas del área de salud contrajeron coronavirus"

En el informe epidemiológico provincial en relación al coronavirus estuvieron presentes el Director del Hospital San Martín e integrante del COES, Carlos Bantar y Pablo Ríos, integrante del equipo de Control de Infecciones del Hospital San Martín.En el reporte, Ríos, explicó que ""."Estas personas tuvieron contacto estrecho, por fuera del hospital, con un caso confirmado", mencionó.Además, señaló que que en el hospital San Martín se asistieron a 65 pacientes confirmados en el área destinada a internación y "la mayoría tuvo un curso evolutivo leve a moderado y la varios de ellos están con criterios de alta".Y continuó: "De los 65 pacientes, siete tuvieron un curso grave de la enfermedad. Tres de ellos tuvieron un desenlace faltar, todas eran mayores de 75 años y tenían otras patologías de base. De los cuatro restantes, uno está en terapia intensiva, pero sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica, uno en condiciones de aislamiento en el hospital y los otros dos ya están recuperados en sus domicilios".Por otro lado, Ríos señaló que ""."En Paraná del total de camas de terapias, destinadas a pacientes con covid-19, el porcentaje de camas no supera el 20 por ciento. Y en el interior de la provincia este número es menor ", aseguró Ríos.En relación al caso de una familia donde los padres habían contraído el virus pero, sus hijos no, el integrante del equipo de Control de Infecciones del Hospital San Martín, declaró que "está demostrado que la transmisión entre los convivientes no es del 100 por ciento, sino que puede llegar a rondar entre un 12 y 16 por ciento, y además hay que tener en cuenta que los niños pueden transcurrir la enfermedad de manera asintomática".