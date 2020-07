Casamientos y pasaportes, los trámites más demandados durante la pandemia

Nacimientos y casamientos

DNI y Pasaportes

Sociedad En Entre Ríos se han realizado 400 cambios de identidad de género

"En el interior de la provincia estamos trabajando casi con normalidad", comunicó ala directora del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Victoria Inés Aizicovich. "En cada localidad depende de la situación epidemiológica para ver si hay que retroceder a alguna fase y a una atención en guardias pasivas", diferenció."La Administración Central en Paraná estableció un sistema de turnos rotativos y disminución personal porque debemos seguir gestionando las tramitaciones internas que provienen del interior", aclaró al respecto."Las oficinas registrales en la ciudad, al ser un servicio esencial, siguen abiertas para las tramitaciones de inscripción de defunciones y nacimientos, con turnos previos y rotación de personal, según fue recomendado por el COES, en caso que existiera algún caso positivo o sospechoso, tengamos otro grupo humano facultado para reemplazar a aquel que tendría que hacer la cuarentena por 15 días para su resguardo", explicó Aizicovich.En la oportunidad, comentó que la cantidad de turnos que se otorgan por día "depende de cada oficina".La web del Registro es https://www.entrerios.gov.ar/registrocivil/ "A la oficina central de Paraná ingresan entre 100 y 150 certificaciones de nacimientos por día, pero los turnos se dan a través de la web y debido a que los progenitores tienen 40 días corridos desde el nacimiento del niño para inscribirlo, solicitan el turno y se los agenda de una semana para la otra", detalló."Para solicitar turnos para matrimonios y uniones convivenciales habrá que esperar a que se rehabilite, salvo por situaciones razones de salud o in extremis, que sí se han celebrado", confirmó.Y continuó: "Antes se admitían los matrimonios in extremis, es decir, que alguno de los contrayentes tuviera alguna enfermedad terminal, o en el caso de uniones convivenciales por razones de salud o de necesidad imperiosa".En la oportunidad, la responsable del Registro aclaró que los novios no pueden dirigirse a otra localidad para casarse porque "al menos uno de los contrayentes debe tener domicilio en la oficina jurisdiccional". Tampoco se brindan autorizaciones excepcionales. Es por eso que Aizicovich recomendó "esperar para casarse". "Cuando se restablezca la agenda, primero se contactará a los que ya tenían turnos programados", prometió."RENAPER había inhabilitado la toma de pasaportes porque el organismo tiene su sede en Buenos Aires, con lo cual, había una merma de personal, retraso de trabajo y de la impresión de los documentos. Por lo tanto, se le dio perentoriedad a los DNI y no tanto a los pasaportes, salvo alguna situación excepcional por la que el ciudadano planteara su caso, se tomaba ese pasaporte y se avisaba al RENAPER para que procediera a imprimirlo con agencia", explicó Aizicovich respecto al trámite."Hace unas semanas se rehabilitó paulatinamente la impresión de pasaportes, y nos habilitaron para admitir la toma de trámite. Y hay demoras de hasta más de un mes para que llegue al domicilio", indicó al respecto."Si por alguna cuestión puntual, el ciudadano necesita que el pasaporte le llegue rápido, se lo debe manifestar a la oficial del Registro que le tome el trámite; y por otro lado, comunicarse con el RENAPER esgrimiendo por correo electrónico las razones por las que necesita que ese trámite se le dé impresión rápidamente", recomendó Aizicovich.