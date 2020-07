San Jaime, una de las localidades sin covid-19: "Apelamos al cuidado personal"

San Jaime de la Frontera es una de las localidades de la provincia que no ha registrado casos de coronavirus en sus habitantes, pese a que tiene ciudades aledañas en la que si se confirmaron personas contagiadas. El intendente de la localidad, Antonio Rodríguez, informó a Elonce TV las medidas que tomaron.



"Al estar atravesados por la ruta 127, decidimos cercar todos los accesos y dejar solo un paso abierto, para controlar las personas que ingresaban", señaló el intendente a Elonce TV.



En este sentido remarcó que "gracias a Dios no tenemos casos, a pesar de que muchas localidades vecinas tienen este problema".



El intendente contó que en la localidad hay alrededor de 5.000 habitantes y que "se hizo mucho hincapié en el cuidado de todos los ciudadanos y por ello estamos ahora disfrutando de no tener casos".



"Utilizamos todos los medios de comunicación para prevenir. Además, dialogamos con todos los comercios y les exigimos que lleven a cabo las medidas de seguridad como el distanciamiento, utilización de barbijo", comentó.



A su vez, Rodríguez indicó que "surgieron algunos conflictos porque tenemos mucho personal policial en la comuna que trabajan en ciudades vecinas y otros que viven en diferentes localidades y trabajan acá".



En este sentido, añadió que "a tres efectivos policiales se les hizo un seguimiento distinto porque tuvieron contacto con una persona que tenía coronavirus. Gracias Dios dieron negativo, se sigue la vida normal".



"Hoy debemos agradecer a todos porque realmente estamos rodeados con este tipo de cosas. Estamos muy cerca de Corrientes", apuntó el presidente de la comuna.



Sobre los controles policiales mencionó que "a todas las personas que ingresan a la localidad le pedimos los datos y que nos informen de donde vienen".



Trabajadores cesanteados



Autoridades de la municipalidad cesantearon a seis trabajadores que según el intendente "habían sido contratados luego de que ganemos las elecciones".



"Al municipio lo recibimos con mucho personal, y estamos trabajando para toda la comunidad", explicó Rodríguez.



"Para este jueves está prevista una audiencia para ver como seguimos", culminó.