Tras el alta a los dos pacientes con covid, Victoria no registra casos activos

El pasado 10 de julio, se registró en la ciudad de Victoria el primer caso positivo de coronavirus del Departamento, el cual se había mantenido hasta entonces al margen de la enfermedad. Días después, se confirmó un segundo caso, que era contacto estrecho del primero.Finalmente, este martes, desde el hospital Fermín Salaberry informaron que ambos pacientes (que son matrimonio), recibieron el alta, razón por la cual "no se registran casos activos", tanto en la ciudad como en el departamento. A estas personas se les realizaron los rehisopados, los cuales arrojaron resultados negativos (no detectable para genoma sars-cov2).Además, el hisopado realizado a un familiar directo de ambos, también arrojó resultado negativo. De esta manera, "se da por concluido el operativo de contención sanitaria realizado en torno a estos pacientes".Asimismo, dieron cuenta que no se registran casos en estudio. Mientras que una persona permanece aislada. Se trata de un hombre mayor que presta servicios en Diamante, no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud. El mismo está siendo constantemente monitoreado por personal del Hospital Salaberry.