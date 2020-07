Video: Un niño de 5 años trató de defender a su mamá de un ladrón

Un niño de cinco años defendió a su mamá en barrio Parque Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, cuando la mujer era atacada por un ladrón a pocos metros de su casa.El delincuente abordó a la víctima con intenciones de quitarle el celular y, mientras ésta pedía auxilio, su hijo reaccionó y comenzó a pegarle en la espalda al sujeto."Fue en la puerta de la casa de una vecina, yo vivo a 50 metros. Fue tan rápido que no lo vi venir. 'Me dijo dame el celular o te pego un tiro', atiné a ver que no tenía arma y empecé a gritar, y cuando vi el video, no podía creer que mi hijo hizo lo que hizo, si no le daba el celular", contó a Cadena 3 Analía, la madre del pequeño.Se trata del tercer robo que presencia el menor junto a su madre: "Yo tengo casa en la esquina y todos los días vemos algo. Se aprovechan de la gente vulnerable, de gente mayor".Analía explicó que habló con su hijo sobre lo sucedido y que si bien él está orgulloso de haber reaccionado de esta forma, ella le pidió que no lo vuelva a hacer."Le dije que no haga más eso, que pida auxilio y me dijo: 'yo te fui a defender'. Viendo el video, él se siente como un héroe, orgulloso, y yo trato de no festejar eso porque no es normal ni común", reflexionó.