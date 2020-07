Por aumento de casos de covid-19, Jujuy vuelve a fase 1 estricta

El Ministerio de Salud de la Nación emitió su reporte número 257 en relación a la pandemia del coronavirus en la mañana de este martes 21 de julio. Informaron 53 nuevas muertes en todo el territorio nacional para contabilizar un total de 2.426 víctimas fatales. El dato que generó controversias es la cantidad de fallecimientos que se registraron en Jujuy: 24 (trece hombres y once mujeres), más decesos que los contabilizados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, los principales distritos damnificados por el virus.



La estadística también despertó la curiosidad al entrar en contraste con los informes anteriores de la cartera de salud nacional. El reporte anterior -el vespertino del 20 de julio, el número 256- había notificado 92 nuevos fallecimientos: 47 en la provincia de Buenos Aires, 41 en la Ciudad de Buenos Aires, tres en Río Negro y una mujer de Mendoza, ninguno proveniente de Jujuy. Anunciaba a su vez, que el número de contagios había crecido exponencialmente en comparación con el último relevamiento: de seis nuevos pacientes que se declaraban en el reporte del día anterior, la provincia del norte argentino anunció 84 nuevos infectados.



La variación de los datos causó una gran confusión. Hasta ayer, solo cinco personas habían fallecido por coronavirus en Jujuy. Del lunes al martes, el total de decesos aumentó dramáticamente hasta llegar a 29 víctimas, según los datos contabilizados por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Incluso, en el transcurso del día, medios locales informaron la muerte de la víctima número treinta, una mujer de 57 años, oriunda de la ciudad de Monterrico y que se encontraba internada en la capital jujeña. De hecho, aún coexisten datos diferentes en la cantidad de personas infectadas: el Comité Operativo de Emergencias (COE) reportó esta mañana 41 nuevos casos de coronavirus en Jujuy para alcanzar un total de 975 positivos, mientras que para el Ministerio de Salud los últimos 84 casos confirmados completan un total de 764 pacientes afectados por el Covid-19.



La discrepancia entre los registros nacionales y provinciales es la respuesta al crecimiento de contagios y muertes en Jujuy en el transcurso de un solo día. Son datos que ya se habían informado a nivel provincial durante las últimas semanas pero que no habían sido cargados en el conteo de todo el país. Desde el Ministerio de Salud de la Nación le respondieron a Infobae que el suministro de la información corresponde a cada jurisdicción y que de cada uno de ellos es responsable de notificar el estado de la situación epidemiológica.



Gustavo Bouhid, ministro de Salud de la provincia, relativizó esta diferencia de valores. Aseguró que los 24 nuevos decesos no ocurrieron en las últimas 24 horas y explicó que el crecimiento repentino de las muertes por coronavirus obedece a una homologación del sistema de reporte de datos en sintonía con las autoridades nacionales. Dijo que la información que se maneja a nivel nacional sufrió un brusco aumento porque "los cargaron todos juntos", tras una videoconferencia en donde se establecieron criterios comunes.



"Desde el inicio de la pandemia tenemos 29 fallecidos, la información se está actualizando con el método nacional. Hubo un retardo con la actualización de datos. Ayer tuvimos una videoconferencia con Ginés González García y su equipo. Estamos trabajando para ir actualizando rápidamente los datos. Al no tener registrado el sistema nacional, empezaron a cargarlos todos juntos, pero no corresponden a un día", contó Bouhid en diálogo con TN. Informó, a su vez, que realizarán un reporte con los días en que fallecieron estas 24 personas y que la mayor cantidad de muertes que tuvieron en un día fue de cinco fallecimientos.



Ayer, el gobernador Gerardo Morales había anticipado lo que hoy se terminó de confirmar: todo el territorio provincial regresará a la fase 1 estricta a partir del miércoles 22 de julio. La decisión tomó forma luego de que el sábado el gobierno nacional dictara un decreto que ponía a Jujuy en cuarentena estricta tras analizar los datos de contagios.



El ministro de salud provincial atribuyó la suba de los contagios al relajamiento de trabajadores de empresas y a la falta de cumplimiento del protocolo sanitario de parte de los privados: por ejemplo, se registraron cerca de 200 casos confirmados de empleados de la minera Exar y muchos contagios en el marco de los ingenios.



El ministro provincial de Turismo, Federico Posadas, ratificó hoy las sospechas en declaraciones radiales: "Está noche en el COE anunciaremos que toda la provincia a partir de esta noche vuelve a fase 1 de manera estricta, solo se habilitarán las actividades esenciales hasta el 3 de agosto". "Estamos con un aumento de la curva de casos, ya estábamos en fase 1 en varias localidades de la provincia, pero empezaron a aparecer casos en la capital y volvemos en toda la provincia a fase 1 por el término de 14 días. Vamos a tratar de aplanar la curva", apuntó, por su parte, Bouhid.