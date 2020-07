"El miedo ha sido la emoción que más ha prevalecido" en esta pandemia

La psicóloga Virginia Salas habló con Elonce TV sobre cómo han venido trabajando en el Centro de Salud Santa Lucía, donde se desempeña, asistiendo a personas que se han visto afectadas en su salud mental por el aislamiento que generó la pandemia por coronavirus.



Según dijo, "las demandas tienen que ver con el cambio de rutinas, el aislamiento, los padres con respecto a los hijos y explicarles lo que pasó y después demandas de los pacientes que teníamos previamente".



"Esta situación de pandemia generó distintas emociones en la gente, que está más irritable, más ansiosa, angustiada, hay miedo a contagiarse y ese tipo de emociones lleva a que se tengan actitudes que no serían las esperables pero dentro de este contexto se pueden entender, pero para nada están justificadas ni la agresión ni el maltrato".



Dentro de este contexto de pandemia, Salas indicó que "el miedo (al contagio del covid 19) ha sido la emoción que más ha prevalecido y uno cuando tiene miedo reacciona de modo poco habitual".



Se trata de un miedo "que está latente. Nos agarró a todos de sorpresa y hay distintas formas de manejarlo, si bien no hay una fórmula para todos ya que cada uno tiene su estilo de enfrentamiento; lo importante es cumplir con las medidas de higiene y prevención como piden las autoridades de salud".



En este sentido, recomendó hacer actividades para reducir el impacto que genera el distanciamiento y la imposibilidad de tener una rutina como antes de la pandemia. Si la persona no logra sobrellevar ese miedo hacer una consulta con un profesional.



Finalmente, se refirió al comportamiento en las redes sociales y afirmó que en las mismas "circula muchísima información, real, no real, inflada; las redes sociales facilitan que uno pueda compartir cosas sin exponerse y hay que tener mucho cuidado porque se prestan para muchísima mala información y para ser usadas de forma que puede dañar a otro. Cada uno tiene que ver cómo filtra esa información, las redes sociales son un arma de doble filo en este momento y lo importante es poder remitirse al medio de comunicación oficial". Elonce.com