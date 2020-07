Violaron la cuarentena y acordaron una reparación económica de 94.000 pesos

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, informó que homologó cuatro acuerdos con personas que violaron la cuarentena para una reparación económica y 94.000 pesos serán destinados al hospital Centenario de la ciudad. También confirmó que este miércoles indagará a un comerciante que fue denunciado por el nosocomio por incumplir el aislamiento.



Viri explicó que "en el marco del artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que prevé una solución alternativa de conflictos de delitos leves como es el caso de personas que violaron la cuarentena, si la Fiscalía y la Defensa del imputado se ponen de acuerdo, pueden presentan al juez un pacto destinado a la reparación del daño ocasionado".



En este sentido el magistrado afirmó que "el Juez lo que hace luego es evaluar ese acuerdo y si lo considera procedente, lo homologa. En este marco la semana pasada recibí varios pedidos de homologación y resolví hacerlos en el marco de tres expedientes y se resolvió el resarcimiento económico por parte de estas personas y dispuse que el dinero sea destinado al Hospital Centenario. Son todos casos de personas que no tenían permisos para circular y los montos van de los 4 a los 50 mil pesos de multa, según la capacidad económica de cada una de las personas, en total 94 mil pesos hasta ahora. En cuanto a todos los vehículos que oportunamente se secuestraron a diferentes personas que violaron la cuarentena, están devueltos a sus propietarios en carácter depositarios judiciales, a resulta de la resolución de la causa que pesa sobre cada uno de ellos". Este miércoles una indagatoria

Asimismo, Viri confirmó que "hace ya unos días atrás, dispuse la declaración indagatoria de otra persona para este miércoles quien fue denunciada por el Hospital Centenario de hacer caso omiso a guardar el aislamiento obligatorio que se le había indicado, tras contraer la enfermedad. En esta causa se han realizado una serie de medidas de prueba y consideré oportuno citar al imputado a indagatoria, pero no se lo investiga por haberse enfermado de COVID-19, sino que se le reprocha haber puesto en riesgo la salud pública en general y de determinadas personas en particular por no haber guardado el aislamiento que se le indicó. Esta conducta imprudente o dolosa, eso después se verá,- pudo haber puesto en riesgo la salud pública y se escuchará a esta persona para que ejerza su derecho a defenderse. Los artículos 202 y 205 del Código Penal reprimen las conductas de aquellas personas que no cumplen con las órdenes sanitarias del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a evitar la propagación de enfermedades contagiosas". (Fuente: Radio Máxima)