Los incendios en las islas llegaron a alcanzar lugares habitados

El fuego no sólo consume pastos secos. En los últimos días, brigadistas que realizaban relevamientos aéreos sobre los bordes de la gran franja de incendio que se extiende en el delta del Paraná, fueron advertidos por el pedido de auxilio de isleños, que les indicaban que las llamas estaban llegando muy cerca de sus casas o las de sus vecinos. Sólo durante el fin de semana pasado, los efectivos de Bomberos y de la Policía Federal asistieron a cuatro familias por la presencia de fuego muy cerca de sus hogares. La intervención a tiempo evitó pérdidas humanas o materiales."La magnitud que tienen los incendios es tan grande, que recién una vez que estén sofocados vamos a poder estimar la superficie afectada", señala el personal del Programa Nacional de Manejo de Fuego que desde hace un mes está dando batalla a los focos de incendio que se replican en la zona de islas, y se convierten en noticia sistemáticamente cada vez que el humo y las cenizas inundan la ciudad.Hasta ahora la tarea se concentró en dos grandes focos que se encontraban sobre la ribera, en la Isla del Sol, frente a la localidad de Villa Constitución, y en otro sector frente a Pueblo Esther.El sábado, otra cuadrilla de siete brigadistas de la provincia de Entre Ríos, tuvo que intervenir también en la misma zona, un poco más cerca de la ciudad de Victoria.El domingo se sumaron otras dos intervenciones en viviendas ubicadas frente a la localidad de Alvear, a unos 50 y 75 kilómetros dentro del territorio isleño. "Afortunadamente, pudimos intervenir a tiempo y no hubo personas heridas, ni tampoco importantes pérdidas materiales", apuntaron desde la coordinación de los operativos. Pero advirtieron sobre las consecuencias que tienen los incendios. "No son sólo pastos secos", advirtió.En la Justicia Federal de Paraná se iniciaron varias causas penales para que se identifique a los propietarios de los campos donde se inicia el fuego. El fin de semana hubo siete empresarios ganaderos imputados por el delito de "incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves".