Triste noticia: Falleció entrerriana que había recibido un trasplante bipulmonar

Yamila Ramírez era oriunda de Viale y el año pasado recibió un trasplante bipulmonar. Tras un rechazo agudo que su organismo presentó hacia los órganos, desde Fundación Favaloro, donde permanecía internada, le dieron el alta médica para que regrese a casa.



En el último tiempo, la salud de la joven había desmejorado y debía atenderse nuevamente. Finalmente, este lunes se conoció la triste noticia de su fallecimiento.



"Siempre digo que esta vida es efímera pero que en ella podemos conocer a hermosas personas. Hoy después de tanta lucha abriste tus alas para descansar. A muchos nos parece injusto tu pronta partida, victima una vez mas de tantas burocracias", expresó Fátima Heize, de Alguien Como Yo FQ.



"El corazón de tu familia, tu esposo, tu hijo, tus amigos y el de toda la gente que te acompaño hoy esta destrozado. Solo pedimos que descanses en paz y le des fuerzas a tus seres queridos , a Víctor , tu fiel compañero a tu hijo para transitar este doloroso adiós. No tengo palabras mas que de agradecimiento para vos, porque supiste abrir tu corazón y permitiste que te acompañe a cada segundo. Me brindaste tu hermosa amistad", aseguró.



Asimismo, dijo que "este año después de tu trasplante fueron días de regalo gracias a tu donante por eso y a tus médicos. Las despedidas son muy dolorosas pero esto no es un adiós para siempre es hasta en algun momento donde nos volveremos a reencontrar. La donación de órganos y el renacer del trasplante nos encontro en este viaje llamado vida al que supiste honrar con amor lucha y agradecimiento".



Y añadió: "La familia de Yami , su esposo y su hijo agradecen a todos por tanto cariño amor y fuerza. Los seres que amamos jamas mueren, solo cambian de residencia para vivir por siempre en nuestro corazón".