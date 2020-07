Enfermero discriminado en comercio: "Estamos trabajando para salvar vidas", dijo

El enfermero Ismael Torales, quien desarrolla su actividad profesional en el hospital J. J. de Urquiza de la ciudad de Federal, contó que el domingo pasado, sufrió una situación de discriminación en un comercio de esa localidad."Cuando llegué a la puerta el propietario me dijo a vos no te voy a atender, porque tenés Coronavirus", apuntando a que trabajaba en el hospital, donde hay alojado un paciente con Covid 19.En diálogo con, contó a Elonce el enfermero de Federal discriminado por un comerciante que no le permitió ingresar al local."Es la primera vez que me pasa algo así y me sorprendí porque, acá (en la ciudad de Federal) nos conocemos todos", afirmó Ismael y agregó: "", resaltó."Es indignante esta situación de discriminación, porque no debería ser así.y que nos pase esto, es algo que no se puede entender", afirmó el enfermero a Elonce y reflexionó: "en vez de tirarnos buena onda porque la estamos peleando todos los días y que nos digan esto, es lamentable", remarcó Torales en diálogo con"Al comerciante, le diría que ojalá no le pase nada, porque si va a una clínica o al hospital, lo van a atender enfermeras y médicos. Lo que hizo conmigo, es una falta de respeto", sostuvo el enfermero. Elonce.com