Con argumentos científicos piden volver a la actividad física

Con colaboración de profesionales de la salud, agentes del deporte y la actividad física de Entre Ríos elaboraron un manifiesto que será presentado a las autoridades provinciales y municipales, pidiéndole que habilite actividades deportivas de todo tipo. En el escrito, se contemplan una serie de fundamentos "científicos y biológicos" de por qué lo piden y por qué se debería permitir.



Al respecto, el bioquímico Jorge Barrera, contó que "fuimos invitados por la Agrupación de Profesores de Educación Física, para ver dentro de la coyuntura de esta pandemia, y sin desconocer los riesgos que ocasiona para la salud, de qué manera podemos llegar a las autoridades, sosteniendo científicamente el volver a la actividad física con los fundamentos de vida activa y los hábitos saludables que no se pueden dejar de desconocer".



"No sólo se habla de lo físico sino también de lo mental ya que uno está ligado al otro", afirmó.



En tal sentido, indicó que "la gente tiene una imagen no del todo completa respecto de lo que es la actividad física y para lo que sirve. La salud física y mental, el asesoramiento profesional, el acompañamiento de los preparadores físicos y distintas profesiones del movimiento están garantizados con la responsabilidad y el cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos disponibles ante esta situación. El objetivo es que la sociedad sepa que cuenta con esos elementos y que también lo sepan nuestros administradores de salud, de la actividad deportiva y nuestros gobernantes".



Es por eso que se decidió "hacer un enfoque sobre la salud física, mental y psicológica, para darle argumento a este protocolo y en el cual podemos explicar los por qué".



"Entiendo la incertidumbre que ocasionó esta pandemia a todo nivel, y hemos tratado de establecer que normas a seguir, que protocolos llevar a cabo y que no se corra ningún riesgo para la sociedad ni para la persona que practica la actividad. Los actores del deporte, primero son disciplinados, segundo son respetuosos de las normas que también están comprometidas con el compromiso del bienestar ajeno y común, lo que hace que la dinámica del trabajo del profesor sea mucha más segura que la de otras actividades porque controlan eso", explicó Barreda.



Y opinó que "se pueden desarrollar actividades protocolizadas sin ningún tipo de problema. Con este virus, la precaución es tener las normas de conducta y el respeto hacia el prójimo, por eso es importante el uso del barbijo y mantener la distancia".



Finalmente, entendió que la actividad se podrá retomar "de menor a mayor, regulando el número de deportistas o agentes que por salud requieren la actividad, hay que recordar que el compromiso de la actividad física está íntimamente relacionado al protocolo médico". Elonce.com