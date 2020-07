Bono para sanidad: En Entre Ríos lo han cobrado unos 5000 trabajadores

El 27 de abril, una semana después de que se decretara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se dio a conocer la "Asignación estímulo", un bono de 5.000 pesos, para trabajadores de salud a abonarse en cuatro meses: desde abril, mayo, junio y hasta julio a través de la ANSES.



La decisión fue tomada mediante una Resolución conjunta de los Ministerios de Trabajo y Salud, que establecieron el procedimiento para su gestión y pago a quienes trabajan en salud y "están expuestos y abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19".



En diálogo con Elonce TV, Mariela Ponce, secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) indicó que en Entre Ríos cerca del 80 por ciento de los empleados del sector percibió el bono de 5000 pesos.



"Al bono lo venimos militando en todos los establecimientos de salud privados de toda la provincia. Se trata de un decreto nacional, no se firmó a través de una paritaria, y eso incluye a todos los trabajadores que desempeñan funciones en establecimientos con internación", explicó y aclaró que quedan exceptuados de este beneficio "las secretarias, los establecimientos sin internación, los consultorios, droguerías y laboratorios de medicamentos".



Según indicó Ponce, en la provincia de Entre Ríos "se ha cobrado cerca del 80 por ciento, que implica alrededor de 5000 trabajadores. Los casos en los que hemos tenido problema son con aquellos establecimientos donde los representantes legales no cargaron a todos los trabajadores en el programa destinado a este fin".



"Desde el gremio se trabajó muchísimo, pero si esos trabajadores no son declarados nunca van a cobrar el bono. Nos estamos comunicando nuevamente con esas empresas para que hagan el trámite, pero ya venimos perdiendo dos meses del pago del bono", mencionó la secretaria general de ATSA.



En este sentido, aclaró que el sistema "sigue abierto para lo puedan cargar y que los trabajadores cobren los meses que restan; mientras que los meses que se perdieron, abril y mayo, que se haga cargo la empresa, es lo que pedimos desde el sindicato", dijo finalmente. Elonce.com