El Ministerio de Salud reportó 21 nuevas muertes por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación reportó hoy 21 nuevos fallecimientos por coronavirus, llegando de esa manera a las 2.281 víctimas fatales en el país desde el inicio de la pandemia.Respecto del informe brindado el domingo por la noche, se mantienen en 126.755 la cantidad de contagios por Covid-19 en Argentina, con un total de 55.913 personas recuperadas y 68.561 con la infección en curso.La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante la presentación del parte diario precisó que los registros en esta jornada reflejan "las acciones" de todos los habitantes haciendo un llamado de responsabilidad en especial para esta jornada, en la que se festeja el Día del Amigo, solicitando que se eviten las reuniones sociales, sobre todo en las zonas más comprometidas del país."No hay provincias que no hayan tenido casos confirmados en los últimos 14 días", indicó la funcionaria, tras explicar que hay áreas "donde deben reforzarse" las medidas preventivas del distanciamiento social, como en el AMBA, Chaco y Jujuy.En ese sentido, le solicitó a todas las provincias que "no bajen la guardia" al considerar que "a mayor circulación "es posible que el virus" siga propagándose.En ese sentido, reclamó tener "máxima alerta y atención" a los habitantes, sobre todo en la reapertura de actividades, a partir de la cuarentena flexibilizada, y enfatizó que es fundamental "la responsabilidad individual".Vizzotti y el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, ofrecieron el parte diario junto a la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, quien manifestó que en las reuniones sociales "no hay que relajarse" para evitar la transmisión del virus.Rearte aclaró que su pedido "no solo es por el día del amigo" dado que el respeto del distanciamiento social es para "disminuir la transmisión" del virus.