Comerciante no dejó entrar a enfermero por "trabajar en el hospital": Su relato

La situación de discriminación la sufrió el enfermero Ismael Torales, quien desarrolla su actividad profesional en el hospital J. J. de Urquiza de la ciudad entrerriana de Federal, lugar donde se encuentra alojado un paciente con Covid-19."A mí me discriminaron en un negocio, en un supermercado del centro de la ciudad, me dijeron que no entre porque iba a contagiar al personal y al público que estaba comprando", contó en declaraciones radiales, el enfermero Ismael Torales, quien es agente de salud del Hospital público de Federal."Cuando llegué a la puerta el propietario me dijo a vos no te voy a atender, porque tenés Coronavirus", apuntando a que trabajaba en el hospital, donde hay alojado un paciente con Covid 19."Yo no soy el enfermo, el enfermo está internado", argumentó el enfermero ante el comerciante y explicó que le dijo: "a vos no te voy a dejar entrar porque trabajas en el hospital", espetó el comerciante.Según contó a Radio Integración, el comerciante le comunicó la prohibición de ingresar al local delante de un grupo de personas que hacían cola para entrar. "Esto es discriminatorio. Yo no tengo Coronavirus. Nosotros en el hospital tomamos todos los recaudos de protección", declaró.Torales dijo haberle dicho al comerciante: "Si en este momento vos, o tu familia, tuviera un accidente, van a ir a parar al hospital, donde vas a ser atendido por nosotros, por los médicos y enfermeros; no nos podés decir que nosotros estamos contagiados"."Me revienta que nos discriminen porque trabajamos en un centro de salud", terminó manifestando Ismael Torales."Mucha gente me llamó y me dijo que no le haga caso. Después, el comerciante, me llamó y me pidió disculpas, pero no es así", sostuvo. Fuente: (Federal al Día).-