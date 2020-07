Fin del misterio: Cómo contrajeron coronavirus 57 marineros de buque pesquero

Sociedad Dieron positivo por coronavirus 57 tripulantes de un pesquero

El misterio sobre cómo se contagiaron de coronavirus Covid-19 los tripulantes de un buque que estuvo 35 días en alta mar parece haber llegado a su fin. Al menos eso creen los responsables de hacer la investigación epidemiológica en Ushuaia, Tierra del Fuego, puerto desde donde salieron y a donde regresaron los marineros.Según el "Análisis de la situación del brote de SARS-CoV-2, identificado y confirmado en el buque pesquero Echizen Maru, que regresó a la ciudad de Ushuaia el día 11/07/2020", al que accedió, que fue redactado por el Comité Operativo de Emergencia (COE) Covid-19 de Tierra del Fuego, una cadena de contagios asintomáticos u oligosintomáticos, es decir con síntomas leves, habrían derivado en el brote que infectó a todos los tripulantes."Se realizó análisis de todos los datos disponibles a la fecha obtenidos por el aporte de las entrevistas realizadas a los pacientes (tripulantes) y los datos de las fichas de notificación epidemiológica. Posteriormente se realizaron simulaciones con los tiempos y los datos recabados, para intentar dar una respuesta a las hipótesis planteadas", detallaron en el inicio del texto los expertos epidemiólogos fueguinos.Luego explicaron cuánto tiempo llevaban en contacto con el virus SARS-CoV-2 los marineros, basándose en el resultado de los exámenes de laboratorio, tanto de la técnica de biología molecular PCR (siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la Polimerasa") como de los test rápidos, o pruebas serológicas, para medir e identificar anticuerpos contra el coronavirus.De los 61 marineros, solo 51 tuvieron síntomas, y sobre estos se pude determinar que: seis tienen al menos de 10 a 21 días de evolución; 41 no menos de 21 días de evolución; uno sugiere al menos 7 a 10 días de evolución; y tres no menos de 21 días de evolución.En el reporte se explica que una vez que se detectaron casos sintomáticos se produjeron dos picos de contagios: "El día 27 y 28 de junio (3 y 7 casos), y entre el 1° a 3 de julio (4, 7 y 6)".Basándose en todos estos datos se elaboraron 10 hipótesis y una conclusión. "Para todas las hipótesis se calcularon tiempos de incubación y de enfermedad menos favorables, y se realizaron propuestas de combinación de situaciones para incrementar la posibilidad de que cada hipótesis tenga una factibilidad. Todas las presentadas cumplen la finalidad de abarcar la totalidad de las situaciones posibles, aportar datos a favor o en contra, y llegar de esta manera a una conclusión y en caso de ser posible emitir una recomendación para evitar futuros casos similares", escribieron desde el COE fueguino.1-Contagio en Buenos Aires2-Falso negativo en hisopado3-Enfermedad adquirida desde el caso positivo con el que compartieron vuelo el 23 de mayo4-Enfermedad adquirida por no cumplimiento de aislamiento en Ushuaia5-Incubación prolongada6-Barco contaminado7-Carga contaminada subida en Ushuaia8-Tripulante contaminado asintomático que no cambió y continuó en marea actual9-Tripulante contaminado asintomático que sube en marea actual10-Contacto con otro buque durante navegación o escala en puertoSobre cada una de estos escenarios, el COE expuso la información que lograron recabar en esta semana para llegar a la conclusión de que el brote se habría originado por una combinación de un contagio en Buenos Aires y el embarque de tripulantes asintomáticos el seis de junio.Según esa hipótesis lo que sucedió fue que durante la estadía de 48 horas en Buenos Aires, antes de viajar a Ushuaia, el aislamiento "se hizo en un hotel que estaba siendo utilizado para el aislamiento de personas diagnosticadas de Covid-19, y el ingreso y egreso de personal médico y de personas que llegaban en ambulancia era permanente"."Durante este tiempo en este hotel, si bien ellos mantuvieron su aislamiento en habitaciones, tuvieron circulación por espacios comunes del hotel y ascensores, y realizaban las comidas en un salón comedor, que si bien no tenían contacto directo con el resto de la gente aislada en dicho hotel, desconocen el movimiento que pudo haber", detallaron, y agregaron: "Referencian los pacientes que no recibieron instrucciones adicionales sobre accionar preventivo y precautorio".Una de las claves de esta hipótesis fue que dos marineros no cumplieron esos dos días de aislamiento en el hotel. "Dos tripulantes que finalmente realizaron el vuelo a Ushuaia no se alojaron en dicho hotel durante las 48 horas. La relación con este punto es la presencia de dos tripulantes que presentaron síntomas previos al embarque (4 de junio cuadro gastrointestinal y 6 de junio cuadro de exantema cutáneo), lo que nos podría ubicar alrededor de 14 días hacia atrás desde este evento, momento en que los tripulantes se encontraban en la ciudad de Buenos Aires".En tanto, en la hipótesis nueve se explica que "siendo que en la ciudad de Ushuaia no había circulación viral y dado que los tiempos estimados desde el primer inicio de síntomas, retrocediendo alrededor de 14 días como tiempo de incubación, tuvo que haber otro asintomático previo que hubiera adquirido el virus 14 días atrás de este evento, alojándonos alrededor del 23 de mayo. Se hubiera requerido entonces de 2 períodos de 14 días de portadores asintomáticos para llegar al primer caso alrededor del 21 de junio. Esta situación se refleja en la hipótesis 1"."El ingreso de SARS-CoV-2 a través de uno o más pacientes en estado asintomático u oligosintomático con posterior transmisión durante la marea actual podría ser la hipótesis más aplicable según lo identificado como el caso índice del 21 de junio, estando posiblemente relacionado con los eventos identificados como sospechosos del 4 y del 6 de junio", explicaron en el informe.Luego agregaron: "Se encuentra una dificultad por los tiempos sugerentes de punto de inicio del caso uno, para determinar el origen exacto de la transmisión inicial alojada teóricamente entre los días 21 y 25 de mayo del corriente año según los datos recabados. Pese a esta dificultad, la circunstancia de no haber presencia de virus en la ciudad de Ushuaia en ese momento, permitiría sugerir que no se incorporó el virus en esta localización, siendo también la transmisión a partir del pasajero de avión referido en la hipótesis 3, de poco peso a la luz de los datos evidenciados"."La indeterminación de las hipótesis restantes están evidenciando las conclusiones finales del caso y se aseveran por la probatoria de los tiempos epidemiológicos y sus variables establecidas", escribieron para descartar el resto de las posibles causas.Al final del documento, como sugerencia, escribieron: "Para evitar nuevos eventos similares, para los espacios de confinamiento de este estilo que lleve a la convivencia de un grupo de personas en espacio favorable para la diseminación del virus y en los que se deba reasegurar el no ingreso de oligosintomáticos que generen esta instancia, se debería adicionar un examen de PCR SARS-CoV-2 posterior al tiempo de aislamiento preventivo de 14 días ya instaurado como habitual".