Manipuló muestras con coronavirus de un cadáver y se contagió la enfermedad

Un técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de la provincia de Salta dio positivo de coronavirus después de tomar una muestra de un domicilio de un hombre que había muerto por esa misma enfermedad.



La víctima, oriunda de la ciudad General Güemes, había sido llevada a la morgue cuando un grupo de trabajadores ingresaron a su hogar para tomar pruebas. Al ser confirmada la causa de la muerte, estos trabajadores fueron aislados.



En el segundo test PCR que se les practicó, uno de ellos dio positivo aunque es paciente asintomático.



"Un técnico del laboratorio del CIF dio positivo. Se hizo el traslado para hacer autopsia, por protocolo hacemos testeo y, como arrojó positivo, se aisló a todo el personal que tuvo participación del procedimiento. Él manipuló una muestra, pero no tuvo contacto con el cuerpo", aclaró a Cadena 3 María Luján Sodero Calvet, directora del organismo.



Además aclaró que al confirmarse el positivo del cadáver, se suspende la autopsia y se rellena el formulario con que murió en el marco de la pandemia.



También señaló la necesidad de que toda la población extreme los recaudos para evitar contagios dado que, en este caso en particular, el técnico no tuvo contacto con el cuerpo analizado.



"Ello confirma el altísimo riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus Covid-19", dijo.