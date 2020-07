Cerraron una residencia geriátrica por 10 casos positivos de coronavirus

Antecedentes

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este sábado nueve casos positivos de Covid-19 en una residencia geriátrica de barrio Alta Córdoba. El caso cobra especial relevancia por tratarse de un lugar cerrado, con adultos mayores, que son pacientes de riesgo en esta pandemia.Además, se confirmó otro diagnóstico positivo en un contacto estrecho de uno de los trabajadores, con lo que el total detectado hasta el momento es de 10 casos para este brote.El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso la cuarentena de la institución, por 21 días. La medida consiste en el cierre total del establecimiento para aislamiento sanitario y la desinfección de la institución.Los 13 adultos mayores que residen en la institución serán trasladados al Polo Sanitario, informó el Ministerio en un comunicado de prensa. De ellos, cinco resultaron infectados y se derivarán al hospital Rawson. El resto, al San Roque, en forma preventiva. El traslado será paulatino y bajo consentimiento de sus familiares.En el establecimiento trabajan además seis trabajadores, de los cuales cuatro dieron positivo. También se confirmó Covid-19 en un contacto estrecho de un trabajador. Todos realizarán el aislamiento en sus domicilios, mientras avanza la investigación epidemiológica, comunicaron desde la Provincia."Cabe destacar que se realizó el aislamiento y la toma de muestra con hisopados a todo el personal y residentes que se encuentran en la institución, y se identificó y aisló a las personas que han tenido contacto con los casos positivos", explicaron en un comunicado de prensa.El primer caso se detectó a comienzos de esta semana a raìz de una acompañante terapéutica que comenzó con síntomas compatibles. El jueves, se realizaron hisopados en el geriátrico, ubicado en calle Urquiza 1940, según pudo confirmar La Voz. Ese día también se confirmó el caso de una compañera, que habría compartido un vehículo para trasladarse a trabajar.El operativo de ampliación diagnóstica abarcó también a empleados, residentes y algunos contactos estrechos. En total, la cartera sanitaria provincial confirmó 10, este sábado. Participan Defensa Civil, Policía de la Provincia y Derivación de Pacientes.El caso cobra especial relevancia al tratarse de una institución cerrada, que alberga adultos mayores y son pacientes de riesgo. De todas maneras, desde la Provincia aseguraron que se trabajó bajo protocolo.Carlos Presman, asesor del COE en la comisión de residencias cerradas indicó: "Los geriátricos están cumpliendo con las normas de bioseguridad, pero es prácticamente inevitable que el virus incursione. Ya se estableció un criterio de foco y se hisoparon a los residentes. Hay que esperar cómo evolucionan". El viernes pasado, uno de los residentes ya presentaba síntomas de fiebre.La comisión de residencias cerradas también se ocupa de desarrollar protocolos para cárceles y centros de asistencia a la discapacidad.Además, se mantiene el operativo en la Colonia Vidal Abal, de Oliva, otro espacio cerrado en el que se dificulta el distanciemiento social. El viernes pasado, el Ministerio de Salud provincial informó otros 20 casos en la localidad, pero no distinguió cuáles de ellos pertenecen al hospital. Según trascendió, el viernes se habrían confirmado 17, entre ellos, cuatro enfermeros.A principios de mayo, una comisión de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) había advertido sobre el riesgo que representan las instituciones cerradas, como cárceles, geriátricos y hospitales. El infectólogo Pedro Cahn había alertado que el virus es altamente transmisible. Los pacientes o residentes de estos centros no pueden cumplir con el distanciamiento social. Y los agentes sanitarios, que suelen tener más de un empleo, también pueden aumentar el riesgo de circulación del virus.El problema no es exclusivo de Córdoba, tampoco de Argentina. En Estados Unidos, también se registraron brotes en geriátricos, donde "el distanciamiento social no es factible, es alta la rotación del personal, y son lugares ideales para la transmisión", explicó el infectólogo Pablo Bonvehí.Hay que prestar atención a los adultos mayores, por ser grupo de riesgo, insistieron.La Provincia viene elaborando protocolos, desde marzo, para regular estos espacios. Y dispuso de centros para albergar a los pacientes que no puedan cumplir con el aislamiento domiciliario, por no tener las medidas de seguridad.