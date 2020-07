Pareja de mujeres inscribió a su hija: "Por Amapola se impulsa este expediente"

Sociedad Una pareja de mujeres superó las trabas legales y pudo anotar a su hija

El 15 de julio la abogada y periodista María Agustina Hildt, publicó una foto que la mostraba junto a dos mujeres y una beba. Para celebrar el Día del Orgullo LGTB, la pareja de mujeres había logrado obtener el DNI de la pequeña Amapola."Hace muchos años empezamos nuestro camino para formar una familia, hicimos todo paso a paso hasta lograr realizarnos una inseminación artificial. Hicimos tres intentos y el tercero fue nuestro positivo y hoy tenemos a Amapola con nosotras", expresó aClaudina."En el medio del embarazo nos encontró la pandemia y eso obligó a que nos quedemos en Gualeguaychú y formar un nuevo equipo médico para tenerla acá. Nació el 8 de junio y ahí comenzamos otra lucha para lograr su DNI", explicó.Y agregó que "nos costó un montón y gracias a nuestra abogada Agustina, que cayó del cielo hoy lo tenemos".Por su parte, Erika dijo que "nosotras teníamos todo organizado para que Amapola nazca en Rosario por parto natural, porque ya teníamos un equipo médico en la clínica donde habíamos hecho el tratamiento"."El ultimo control lo realizamos el 19 de marzo, un día antes a que comience la cuarentena. Pudimos volver y nos encontramos en que yo no podíamos salir más de la ciudad. Estaba embarazada de 8 meses y necesitaba armar un equipo médico".Al respecto, dijo que "esa fue la primera complicación porque no encontrábamos un profesional que nos acepte con un embarazo tan avanzado. Una vez que conseguimos una médica y nació, Claudina quiso ir a inscribirla y ahí nos dimos cuenta que no era tan sencillo".En tanto la abogada María Agustina Hild, comentó que "cuando el tratamiento de fertilidad se realiza fuera de la provincia, más allá de que Entre Ríos se adhirió a la ley de fertilidad, no se encuentra reglamentada"."Nos encontramos, que más allá de la modificación del código civil, cuando el nacimiento se produce en una provincia que no tiene reglamentado el procedimiento, que depende en última instancia del Ministerio de Salud, para poder aprobar la certificación, del consentimiento informado del donante", indicó."Cuando fuimos con Claudina y Érica, teníamos que probar que había un certificado del consentimiento del donante de esperma. Esto no debería existir luego de la reformar del código civil porque la figura para la impugnación ya existe".En ese sentido, dijo que "Claudina, tranquilamente podría haber ir a inscribirla, como cualquier otro pareja heterosexual, donde el padre va a inscribir a su hijo. Por ese motivo, la pademia no dejo que las chicas tengan a su hija en Santa Fe donde está todo aprobado, y la tuvieron que tener en Entre Ríos que falta toda la reglamentación".La abogada, remarcó que "gracias a Amapola, se impulsa este expediente, para en primer instancia reglamentar está situación que está fallando y que la pareja tenga que pagar un escribano para poder certificar la validez de este consentimiento".Al finalizar, Erika dijo que "Amapola, es una beba plena, sana, que llegó a este mundo para enseñarnos a todos y transformarnos. Es algo increíble".