En Santa Fe ya tienen el protocolo para el regreso del fútbol 5

Rodeada por la polémica que generó un video que se viralizó, de jugadores pertenecientes a Racing Club de Buenos Aires practicando fútbol en un predio de la ciudad que corresponde a Tiro Federal, la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone, salió a escena para echar luz sobre este escenario de confusiones, en el proceso de restricciones sanitarias que se van levantando. En ese marco, adelantó que la provincia ya armó el protocolo para que se retome el fútbol cinco como prueba piloto por dos semanas."En estas situaciones, hay que ser muy claros. No es que ya está habilitado el fútbol cinco. En realidad, trabajamos con Salud un protocolo muy estricto, profundizando medidas de control y pensando en todos los requisitos necesarios para esta puesta en marcha", resaltó la funcionaria provincial."Cuando se cumpla ese plazo, vamos a analizar el comportamiento general y qué efectos promovió", explicó la secretaria.Y agregó que "en los últimos días le dimos los detalles finales al protocolo y ya se lo presentamos a Salud". En ese sentido puntualizó que "serán las autoridades de Salud los que definirán la fecha concreta del inicio de esta actividad deportiva"."Recién después de eso llegará el anuncio oficial de la decisión", precisó Giaccone, quien no se animó a establecer un plazo de espera concreto, aunque todo indica que será en los próximos días.La secretaria subrayó que "es muy importante que quienes vayan a jugar extremen los requisitos de cuidados sanitarios". Y explicó que "siempre entendemos que es mejor todo lo que sea formal, donde las autoridades tenemos el control de la situación, donde se pueden establecer las trazabilidades ante cualquier posible contagio; que todo lo que corra fuera, sin ningún tipo de control. Por eso nos parece adecuado este tipo de pasos adelante".Y advirtió: "Junto a las autoridades de Salud estamos viendo algunas relajaciones que se están produciendo en nuestra provincia, por eso creemos que es positivo incorporar predios que otorguen turnos para grupos limitados, donde tomen la fiebre en los ingresos, que tengan las condiciones edilicias necesarias, buena ventilación, con entrenadores a cargo, que cumplan todas las medidas de higiene y si es al aire libre mejor. Es bueno tener todo controlado, con los datos de todos los que participan"."Contrario a lo que pueden decir que estamos flexibilizando, en realidad estamos extremando los controles", remarcó con énfasis Giaccone.En tanto, desde la secretaría de Deportes de la Municipalidad, admitieron que es un tema que se encuentra bajo análisis, pero que las disposiciones locales se adecuarán a las indicaciones que vengan desde las autoridades provinciales.En otro orden, la secretaria Giaccone también brindó su visión sobre el episodio de jugadores de un equipo de fútbol profesional de Buenos Aires disputando un partido en un predio de la ciudad. "La norma provincial habilita a la práctica con distanciamiento de todas las disciplinas deportivas, en este caso el fútbol, con algún tipo de técnicas de pases, tiros al arco, con entrenamiento individual, pero siempre con distanciamiento", resaltó.Y expresó que "si son jugadores de un club de fútbol de Buenos Aires, o donde sea, para nosotros son santafesinos que viven en esta zona. Así, si son santafesinos que están entrenando, lo pueden hacer, como cualquier otro santafesino"."Nos dijeron que se trató de deportistas de la región, que están viviendo acá, y que estaban entrenando", confió la funcionaria.Y comparó: "Si incumplieron una normativa de la AFA, en realidad es un problema que se desarrolla en otro ámbito, muy distinto, que no tiene nada que ver con la provincia. Esos clubes cumplen otras normas, de acuerdo a sus asociaciones de origen, y si no cumplen lo deben arreglar con AFA. Ese es un debate que se debe dar en otro escenario, dentro de AFA, del que no tenemos nada que ver".