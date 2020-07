Destacan que hay una gran disminución de casos de enfermedades respiratorias

"Prácticamente no hay consultas por gripe o enfermedades respiratorias", afirman los médicos a cargo de guardias hospitalarias. Mientras en otros años el sistema de salud bordeaba el colapso por la cantidad de personas que requerían atención frente a esas enfermedades estacionales, este año la caída de la cantidad de casos es abrupta.



Es que las mismas prevenciones que la población lleva a cabo para evitar el Covid19 en medio de la pandemia han servido para bloquear también la circulación de otros virus y bacterias. Costumbres como el compartir el mate, mantener reuniones en lugares cerrados, mantener contacto estrecho con personas que tienen síntomas son factores que hoy se evitan pero que hasta hace poco eran prácticas habituales y aceptadas.



Consultas



"Los casos de enfermedades infecciosas han disminuido notoriamente. Es más, no me ha consultado nadie por síntomas de gripe, cuando el año pasado para esta época yo tenía varios pacientes que habían pasado por cuadros de ese tipo", comentó a El Diario el doctor Luis Larrateguy, reconocido neumonólogo de Paraná.



"Yo trabajo en investigación clínica desde hace muchos años. Hace poco me llegó una invitación para participar de un estudio con un virus respiratorio que afecta a los niños que se llama Virus Sincitial Respiratorio. Este virus puede producir bronquiolitis. Me contacté con los residentes del Hospital San Roque y les conté sobre este estudio por si estaban interesados. Me contestaron que no habían tenido ningún caso de virus sincitial respiratorio hasta la fecha, cuando en otras épocas estaban internados niños hasta en terapia intensiva. Porque pueden llegar a ser graves esos cuadros. Realmente, el cumplir con las medidas de aislamiento ha dado resultado. Es lo que recomendamos todos los años: que la gente evite conglomeraciones, que no vaya a reuniones sociales, que no fume dentro de la casa, que tenga un distanciamiento de las personas que están enfermas. Todo lo que estamos haciendo ahora por la pandemia de coronavirus", subrayó.



-¿Esas enfermedades se transmiten de la misma manera que el covid?



-Exactamente. Ahora, este virus coronavirus Sars Cov 2 pasó a ser un virus respiratorio más de los que vamos a tener que cuidarnos de aquí en más. Cuando me preguntan cuándo termina esto, yo respondo que por ahora nunca. Es un virus que vino para quedarse, que ya circula. Y así como empezó a circular el virus va a quedar. El año que viene va a circular de nuevo. Hasta que tengamos una vacuna va a ser un virus más de las posibles enfermedades respiratorias. Por lo tanto, las personas con más de 60 años van a tener cuidarse un tiempo largo más.



-¿Estos nuevos hábitos van a tener que continuar?

-Sí. Por ejemplo, la costumbres de tomar mate va a terminar siendo algo individual. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años porque trabajo con pacientes respiratorios. Cuando yo era jefe de la Sala Neumonología del Hospital tenía una enfermera que era estricta con que no compartieran el mate ni los familiares ni los pacientes, porque atendíamos gente con tuberculosis. Y nunca tuvimos contagios de tuberculosis a pesar de haber trabajado años con pacientes así. Esa costumbre de tomar mate en rueda va a tener que cambiar. Hasta ahora llegaba alguien y se lo invitaba con un mate. Si esa persona decía que no porque estaba resfriado muchas veces se le insistía para que igual tomara, porque se decía que no pasaba nada. Y a los dos o tres días, los que compartían el mate se contagiaba del resfrío. Este Sars Cov 2 tiene una gran agresividad con las vías respiratorias que genera una gran inflamación. Lo que produce enfermedad es nuestra respuesta inflamatoria. ¿De qué va a depender la gravedad de esta pandemia? En cómo nuestra sociedad, nuestro organismo responde ante ese virus. Si somos una sociedad que tiene una gran respuesta inmunológica vamos a tener enfermedades graves por mucho tiempo. Una cosa interesante que se ha visto, y en Australia se está haciendo un estudio, es que la vacuna BCG podría ser protectiva contra el virus. Estoy por empezar un estudio para ver qué cantidad de los pacientes que se enfermaron tenían la BCG. En Argentina es obligatoria, no así en Estados Unidos ni en Brasil.



-¿Habrá que tomar más conciencia con respecto al distanciamiento social y las prevenciones?

-Claro. Siempre tuvimos problemas cuando alguna vez le indicábamos un certificado a una persona para que no fuera a trabajar por 15 días porque tenía gripe. Nos decían que era solo una gripe, que no pasa nada. Pero la gripe no es ese resfrío común que puede durar no más de siete días. La gripe es una enfermedad grave que lleva a la postración, con fiebre alta y de más. Cuando un chico o un adulto está con gripe se tiene que quedar en la casa y ponerse él el barbijo para no contagiar a los demás. Eso hacían los orientales, cuando usaban barbijos por la polución ambiental pero también tienen la costumbre de que cuando están enfermos se cubren para no enfermar a otros. En el fondo, ésa es la función real del tapaboca-nariz. No es que nos protege a nosotros. Si bien nos ayuda a que entren menos partículas, lo que queremos es que quien tiene el virus no lo disemine. Es lo que se llama la nueva normalidad, aunque uno siempre discute qué es normal. Lo que vendrá lo vamos a tener que ir armando como sociedad.



-¿Esas enfermedades actúan igual que el covid?

-La enfermedad del covid del Sars Cov 2 que produce la enfermedad que se llama covid en el fondo es una neumonía. Es una reacción inmunológica dentro del pulmón a consecuencia de este virus. La gripe mata con una neumonía, es una neumonía por virus. Por lo tanto, toda protección que hagamos de distanciamiento social previene otras neumonías bacterianas que se transmiten igual. Todas estas enfermedades respiratorias tienen la misma forma de transmisión que el coronavirus, porque en definitiva es un virus respiratorio que produce neumonía igual que muchos otros.