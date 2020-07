Afirman que podrían probarse otras dos vacunas contra el covid-19 en el país

La Argentina sería uno de los países elegidos para participar de, al menos, otros dos ensayos de vacunas desarrolladas en Estados Unidos y China, que se sumarán en los próximos meses a la primera prueba que lidera en el país Pfizer y BioNTech.



Así lo confirmó hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán: "Hay una vacuna que ahora vamos a entrar en etapa de experimentación, pero en los días sucesivos a estas pruebas va a haber dos o tres más probando acá, en la Argentina. Hay conversaciones con varios laboratorios".



Según el funcionario, los laboratorios que están detrás de estas nuevas vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2, que se transformó en pandemia en marzo pasado, son de los Estados Unidos y de China. Gollán explicó, además, que hay tres vacunas chinas, y cuatro norteamericanas en etapa experimental. Pfizer ya tiene acuerdo para que 3000 o 4000 voluntarios formen parte del ensayo que en la Argentina va a ser en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y es la única que oficialmente desembarcará en el país hasta el momento.



Para bajar un poco la ansiedad, ya que las expectativas de encontrar una cura para el virus que tiene paralizado a diversas zonas del mundo son altas, el Ministro de Salud de Axel Kicillof remarcó que por más que empiecen las pruebas no hay un horizonte antes de tres o cuatro meses cómo mínimo.



El país mantiene conversaciones con laboratorios chinos y norteamericanosEl país mantiene conversaciones con laboratorios chinos y norteamericanos Fuente: LA NACION

Solicitudes

El ministro reiteró la importancia de ser uno de los países donde se realizan los ensayos clínicos porque garantiza la prioridad en el abastecimiento de las dosis y en la consideración sobre el precio.



En tanto, desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dijeron a LA NACION que aún no ingresaron nuevos pedidos para avanzar con ensayos clínicos de vacunas en el país. "En este contexto, esos pedidos tienen un tratamiento prioritario, pero aún no tenemos nuevas solicitudes en el área de ensayos clínicos para vacunas".



Por otro lado, fuentes que siguen de cerca el desarrollo de ensayos clínicos en el país, que el año pasado registró un pico de pruebas para nuevas vacunas o medicamentos, explicaron que la confidencialidad es muy alta en esta primera etapa y que eso dificulta obtener mayores detalles de los testeos y de los lugares elegidos.



En tanto, desde la Fundación Huésped contaron a LA NACION, que están trabajando con Institutos de Salud de los Estados Unidos para participar en un estudio internacional para probar una vacuna.



Uno de los laboratorios mencionados en los últimos días para desembarcar con su ensayo fue Johnson & Johnson. En diálogo con LA NACION, desde la compañía explicaron que aún faltan unos meses para considerar esa posibilidad.



"Estamos iniciando este mes los estudios de fase 1/2a en Estados Unidos y Bélgica, involucrando 1.045 voluntarios sanos. Si el análisis preliminar de los resultados es positivo y se confirma la potencial eficacia y el perfil de seguridad esperado, en los próximos meses avanzaríamos en los estudios de fase 3. La selección de los países que participarán de la fase 3, que involucra a un número ampliamente mayor de personas, dependerá entre otras variables de la base epidemiológica de la pandemia en aquel momento. Hoy es prematuro afirmar que Argentina sería uno de los países seleccionados para llevar adelante el estudio", dijo a este medio, Paula Barreyro, directora de Asuntos Médicos y Regulatorios de Janssen Latinoamérica Sur.



"El 80 % de los ensayos clínicos del mundo se realizan en los Estados Unidos, algunos países de Europa y Japón, al contrario de lo que en los mitos urbanos se dice", contó a LA NACION, Georgina Sposetti, médica investigadora y fundadora de unensayoparami.org



Sposetti agregó: "La Argentina es uno de los países más buscados de la región por la calidad de sus investigadores y sitios de investigación públicos y privados que poseen capacidad y experiencia en el desarrollo de estos estudios. También debido a los controles estrictos de nuestros comités de ética y de nuestra entidad regulatoria que es la Anmat. A nivel regional es referente y en los últimos años ha modernizado sus procesos y volvieron a poner a la Argentina en un lugar de privilegio en la región".



"Además, la sociedad en los últimos tiempos ha tomado conciencia de la importancia de poder conocer y eventualmente poder participar de estos ensayos clínicos. Aunque aún hay mucho por hacer en este sentido", afirmó la médica. Y detalló por qué es importante que el país colabore en estos estudios: "A los pacientes les permite poder participar en ensayos clínicos que están investigando nuevos y mejores tratamientos para sus enfermedades y para muchas personas es una esperanza más para sus vidas. En el caso de la vacuna, los países que participan tendrán prioridad frente a otros".



Otra de las razones que señaló la especialista es: "Los ensayos clínicos generan miles de puestos de trabajo calificados". Y explicó el tercer motivo: "Los médicos se ponen a la vanguardia del conocimiento al tener experiencia antes que nadie con los tratamientos del futuro".



Gollán se refirió a la prueba de Pfizer y BioNTech: "Seguramente nos van a estar solicitando voluntarios para el ensayo clínico que es grupo y control. Son dos dosis con tres semanas de diferencia. Los voluntarios tienen que tener responsabilidad activa, ya que, son varios controles. Cuando se hace en Estados Unidos y Alemania antes uno va más tranquilo, porque ellos a su población la van a cuidar".



"Vacunas contra la Covid-19 hay varias. La primera es la de Pfizer que es de ARN, lo mismo que la de Moderna -dijo a LA NACION Eduardo López, del equipo de infectólogos que asesora al Presidente- Después hay vacunas de vectores, como la que desarrolló Oxford que se está probando en Sudáfrica, en Brasil y en parte del Reino Unidos. La vacuna de Moderna se va a probar solo en Estados Unidos. Además, hay varias vacunas chinas: una de virus muertos se está probando en ese país y en Brasil. Y otra de vector, parecida a la de Oxford, que se está probando en China".



"En América Latina, creo, los únicos dos países donde se están probando vacunas son Brasil, que ya tiene tres proyectos, y la Argentina. Creo que es bueno que acá se hagan estudios de vacuna, porque no va a alcanzar con un solo laboratorio".



El especialista destacó un punto importante a considerar en los próximos ensayos: "Los estudios de Brasil incluyen transferencia tecnológica. Esto significa que el laboratorio transfiere tecnología al país para producir la vacuna, le va transfiriendo a través del tiempo la tecnología para fabricarla. La Argentina, por ahora hasta donde yo sé, no tiene este acuerdo en la primera prueba".