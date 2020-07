Sueño cumplido: Juntaron el dinero para que Bastian tenga su casa en condiciones

El 10 de julio la organización Hacemos lanzó la campaña #UnaCasaParaBastian, para ayudar un pequeño de seis años que fue diagnosticado de leucemia hace tres meses y se encontraba internado en el hospital San Roque de Paraná.El niño vive en La Paz y para poder continuar con el tratamiento ambulatorio, su familia tenía que poner en condiciones una habitación de aislamiento para que el pequeño no corra peligro de infecciones.En tan solo tres días lograron reunir 100.000 pesos."Nos sorprendió gratamente que se haya juntado todo en tan poco tiempo, en ese mismo momento nos dieron la noticia en el hospital de que lo dejaban salir a Bastian unos días", comentó a, Juan, el papá de Bastian.Y añadió: "", aseguró el papá.Sombre el dinero recaudado, Juan mencionó que "estamos eternamente agradecidos, nuestra casita es chica, pero para nosotros"."Este miércoles vino el electricista, ya pedimos los materiales que necesitábamos y el albañil va a empezar a trabajar en breve. Queremos que la casa tenga las condiciones para que Bastian pueda vencer la enfermedad y no tenga una recaída", explicó."La idea de la campaña surgió gracias a la presidente de la ONG Hacemos, María Alejandra Viola y al vicepresidente Emanuel Gainza, quienes estuvieron presentes y organizaron la campaña para Bastian", apuntó.En este sentido sostuvo que ", en este momento no tengo trabajo y no sabíamos cómo íbamos a hacer"."Nos cuesta mucho poder acompañar a Bastian al hospital en Paraná y cuidar acá en La Paz a nuestras dos hijas. Gracias a la ayuda de todos pudimos avanzar en estas cosas", mencionó.Al finalizar, Juan dijo que "la salud de Bastian nos requiere mucho tiempo y cuidado. Debemos tener todas las precauciones necesarias, por eso estamos más que agradecidos con esta ayuda".