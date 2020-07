Elaboran protocolo para que abogados puedan ver a sus clientes en las cárceles

El reclamo se hacía sentir desde hace tiempo en los "pasillos virtuales" del ámbito judicial: numerosos abogados que litigan en el fuero penal venían expresando el malestar por la falta de contacto con sus clientes alojados en las unidades penales de la provincia. Las quejas llegaron al Colegio de Abogados y luego al Ministerio de Gobierno. Por esto, se respondió a la demanda encomendando al Servicio Penitenciario acondicionar un espacio en cada cárcel para que los defensores puedan estar cara a cara con los internos, previo aviso y designación de día y horario.



Hace cuatro meses que de la cárcel no sale ni entra nadie que no haya recibido la libertad condicional o la domiciliaria, salvo casos excepcionales, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



En este marco, el contacto de los presos no sólo se vio impedido en cuanto a los familiares, sino también a los abogados que los representan en las diferentes causas. En varios casos, sobre todo en aquellos cuyos legajos se encuentran en plena producción de medidas de prueba porque los hechos imputados ocurrieron recientemente, las quejas de los defensores apuntaban a las dificultades para el ejercicio de la actividad, debido a que la falta de diálogo directo con el imputado impedían el correcto abordaje y el desarrollo de la estrategia defensiva.



Para algunos trámites, por ejemplo, un abogado asiste a la unidad penal, le entrega a un agente penitenciario la información por escrito o el documento que debe firmar, y luego el carcelero regresa con la respuesta escrita o el papel rubricado.



En este sentido, a cuatro meses de una situación en la que todo indica que las medidas restrictivas se prorrogarán por un tiempo aún indefinido, se efectuó el planteo formal a las autoridades competentes. La semana pasada, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, respondió que la demanda era atendible, y envió una nota al SPER para que elabore un protocolo sanitario para subsanar esta situación.



Distintos abogados explicaron a UNO que ahora deberán comunicarse con la Dirección General del Servicio Penitenciario para informar a qué interno deben visitar y en qué unidad penal se aloja, así como precisar el día y hora de la entrevista. Para ello, en cada cárcel se deberá preparar un espacio que cumpla con los requisitos sanitarios de distanciamiento social, con el fin de prevenir un contagio que, en caso de producirse, puede ser calamitoso e imparable dentro de los establecimientos penitenciarios.



Cabe recordar que unos días antes de esta medida la jueza de Garantías Elisa Zilli había dictado una resolución ante un planteo particular de dos abogados para ver a su cliente, en la cual ordenaba habilitar la entrevista bajo condiciones sanitarias seguras.