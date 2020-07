Solo la mitad del país podrá celebrar el Día del Amigo con reuniones entre pocos

Como cada 20 de julio, el lunes que viene se celebra el Día del Amigo. Así, las autoridades bonaerenses le pidieron a la población esta semana que evite las salidas o reuniones, dado que continúa rigiendo el aislamiento preventivo, social y obligatorio (mañana anunciarán las flexibilizaciones) en el Área Metropolitana de Buenos Aire. Sin embargo, más de medio país se encuentra en Fase 5 y podrá encontrarse con sus amistades, respetando los nuevos protocolos de prevención para detener el avance del coronavirus., siempre con reserva previa. Para los festejos del Día del Amigo, funcionarán hasta las 23 y, dadas las disposiciones del Gobierno local, en las mesas no podrá haber mas de 6 personas.Además, por si alguien está evaluando celebrarlo con alguna escapada turística, Mendoza habilitó el 13 de junio el turismo interno en toda la provincia, menos en la ciudad de San Rafael. Se permitirá bajo protocolo establecido para el sector, mientras que en "los alojamientos se podrá pernoctar al menos una noche, con reserva previa, y la capacidad de ocupación, durante la prestación de los servicios, no podrá ser superior al 50%"., según lo establece el protocolo vigente para reactivar progresivamente los contactos esenciales, en una provincia que continúa sin registrar circulación comunitaria de coronavirus.Desde el gobierno puntano recomendaron evitar la concurrencia o presencia de personas consideradas dentro del grupo de riesgo, en tanto que se recordó que cualquier individuo con síntomas compatibles con coronavirus no deben concurrir a encuentros, que es recomendable lavarse las manos seguido con jabón y agua, evitar tocarse la boca, ojos y nariz, no compartir elementos de uso personal, como vajilla, vasos, cubiertos, platos o mate, y evitar el contacto físico.aunque en las últimas 24 horas fue detectado el octavo contagio de COVID-19, los bares y restaurantes siguen funcionando con rigurosas medidas y ocupación parcial de la capacidad de las mesas, al tiempo que las reuniones familiares, con un máximo de 10 personas, también están autorizadas.las reuniones de 21 a 00 y los asistentes no podrán superar el número de 10 personas en total, al tiempo que fuentes consultadas dijeron a Télam que ante la llegada del Día del Amigo y de posibles celebraciones "por el momento se mantienen las mismas recomendaciones y se recuerdan las sanciones y multas que se pueden aplicar a quienes violenten los protocolos sanitarios establecidos".en viviendas donde se pueda respetar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad, así como la apertura de bares en el horario de 17 a 24, tanto de locales con mesas al aire libre como en interiores, siempre que entre ellas haya una distancia de 2 metros.En otros distritos no habrá celebración:. En consecuencia, desde el Ministerio Público Fiscal local remarcaron que para "evitar confusión en la población", solo están habilitadas las "reuniones de tipo familiar en casas particulares de hasta 10 personas".Además, agregaron que "en bares o restaurantes solo se permiten cuatro personas por mesa, respetando la distancia mínima de 2 metros a cada lado entre mesa y mesa y hasta las 00:00". "Las consecuencias del incumplimiento dan lugar a un proceso penal, en el cual se arribará a una condena que incide negativamente en las personas, al generar antecedentes penales que perjudicarán en el futuro la obtención de certificados de buena conducta, visas, etc", dijeron las fuentes judiciales., aunque sí los encuentros entre familiares de hasta 10 personas, que anteayer quedaron restringidas a los domingos de 11 a 23 , debido al aumento de casos positivos de coronavirus en la provincia.No obstante, para el Día del Amigo, los cordobeses podrán compartir en los bares y restaurantes, habilitados desde el 7 de julio en toda la provincia, precisó a los medios locales el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Lesdema, siempre que se reúnan de 7 a 23, con 6 personas por mesa y sin mantener contacto con ocupantes de otras mesas., aunque la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica le propuso al municipio que la celebración de la amistad se realice entre el 19 y el 26 de julio, por lo que ahora resta saber cuál es la respuesta.Este miércoles, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti dijo que se va a "se va a analizar sin duda (la continuidad de) los encuentros familiares y también de aquí al fin de semana evaluaremos el traslado del festejo del Día del Amigo".y los representantes del sector gastronómico decidieron postergar el tradicional festejo por el Día del Amigo y pasar la fecha para el mes de septiembre: "Creemos que no es el momento para el festejo", afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale.de efectuar encuentros en Comodoro Rivadavia, localidad declarada de "circulación comunitaria" del virus, por lo que no se permitirán reuniones.En el resto de las localidades la postura es "desaconsejar los encuentros" para evitar el contacto estrecho aunque "podrán efectuarse con las restricciones lógicas de que no sean más de 8, dependiendo del espacio", explicó el Comisario General Miguel Gómez, jefe de la policía del Chubut. Fuente: (Infobae).-