Prohibieron un aceite de oliva por irregularidades en su composición

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una marca de aceite de oliva, por errores en su composición y otras irregularidades.



Se trata del "Aceite de Oliva Orgánico Extra Virgen 100% Natural Fincas El Renuevo, RNPA N° 12001607, RNE N° 12000521", de acuerdo a las especificaciones difundidas en una disposición que apareció este jueves en el Boletín Oficial.



Tras una denuncia, el análisis del producto dio como resultado que su "perfil de ácidos grasos" no corresponde con los valores del aceite de oliva, además de que se registró la presencia de "otro aceite vegetal".



La disposición aclara que las autoridades ordenaron una inspección al establecimiento de la empresa, en La Rioja, pero la Dirección de Alimentos de la provincia no pudo realizarla ya que todos los vehículos estaban afectados a la campaña contra el dengue y contra el coronavirus.



Además, el rótulo consigna un "número de registro de producto no vigente" y un "número de registro de establecimiento perteneciente a otro establecimiento".



La prohibición fue recomendada "a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de un producto ilegal".