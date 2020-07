Trabajadoras de casas particulares: "Hay un gran porcentaje de informalidad"

Economía Afirman que muchas empleadas domésticas no cobran haberes o fueron cesanteadas

La pandemia y la cuarentena agravaron la situación social y laboral de las trabajadoras de casas particulares que, en su gran mayoría, trabajan en la informalidad y con bajos salarios., deque "en Argentina todavía seguimos teniendo más de un millón de trabajadoras que están precarizadas, que no están dentro de la formalidad, habiendo una ley que obliga y da derecho a la trabajadora a que esté registrada. El empleador tiene que entender que tienen dentro de su hogar a una persona que está ayudando con el cuidado de su casa, de su niño, de su abuelo. Es una trabajadora con derechos"."Hay un mix de trabajadoras registras e informales que fueron despedidas en cuarentena. Esta crisis está afectando mucho a nuestro sector. A no considerarlas muchos empleadores como trabajadoras, tampoco consideran en que tienen que pagarle el sueldo. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe el despido, la reducción de horarios, la reducción de sueldo y el empleador está obligado a seguir pagándole el sueldo", dijo y señaló que "entendemos que hay una crisis y muchos empleadores no pueden pagar sueldo, pero lamentablemente tienen que llegar a una conciliación en esos casos".En ese sentido, comentó que en algunas provincias las trabajadoras están prestando servicio y en otras no. "Cuando las trabajadoras domésticas hacen el retorno a su lugar de trabajo deben hacerlo con un protocolo y todas las medidas de seguridad e higiene. Esta enfermedad no distingue la categoría de empleador y trabajador, puede contagiar a cualquiera de las partes. Las trabajadoras se tienen que transportar", agregó.Asimismo, resaltó que "uno de los temas por el que más nos consultan es por los despidos, ya sea porque el empleador no tiene ingresos para pagarles o porque no quieren pagar. Hay otros empleadores que pagan, pero depende de la situación económica que tengan en su hogar, llegan a un arreglo"."En el caso de la cuarta categoría, que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, niños y niñas adolescentes, es trabajador esencial y nunca dejó de prestar servicio. Lo que hacen muchos empleadores es que las cambian de categoría. De la quinta la pasan a la cuarta para que puedan ir a trabajar, pero eso es peligroso porque la ART no les cubriría en caso de contagiarse de covid-19", remarcó.Comentó que "el IFE no es parte del sueldo, es aparte del salario de las trabajadoras. Muchos empleadores lo toman como parte del sueldo y no es así. Es un sector muy vulnerable, muchas veces sufren violencia intrafamiliar"."No es caro tener a una trabajadora con derechos, que tenga su obra social, su jubilación, su ART. Pagan 1700 pesos por mes para registrar a una trabajadora. Es su derecho, todavía hay un gran porcentaje de informalidad", manifestó.Sobre indemnización por un despido, resaltó que "en esta época de pandemia es doble. Es un año de sueldo por antigüedad más todas las otras instituciones, como vacaciones, aguinaldo no proporcional, los días trabajados, los aportes que le deben. Si es trabajadora registrada tiene doble indemnización".