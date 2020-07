Festejos patronales en Nogoyá: "La gente participará desde sus hogares"

El padre Matías Jacob, vicario de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá

, en diálogo con, recordó que este miércoles es el último día de la novena. "", manifestó."Siempre son ellos los que se congregan junto a nuestra madre, hoy la Virgen será la que saldrá a visitar al pueblo. Trataremos de que sea un recorrido lo más amplio posible, para recorrer todos los lugares", resaltó el sacerdote.Este jueves será feriado en Nogoyá, que celebrará su Patronal.Todos los años, en el día previo, aproximadamente a las 23, la gente se acerca a esperar el cumpleaños de la Virgen, había clima de fiesta, con torta, animaciones y demás, con una reunión de toda la familia, recordó el párroco. En esta ocasión, "la gente va a participar igual, pero desde sus hogares, con una transmisión del canal local"."La idea ahora es que la gente pueda realizar una torta en su hogar y poder compartirla con sus familiares y la gente que más necesita", manifestó Jacob."Las campanas son para llamar a la celebración eucarística: Este año estamos tocándolas al mediodía para llamar a la oración del Angelus, y también al finalizar la misa. A la gente les 'mueve las entrañas' escuchar las campanas y no poder participar, pero bueno, esto es también una manera de sentirnos en comunidad, sentirnos cerca", indicó.El día de la patronal "se celebran muchas misas, a las 6, de la que participan solo los varones, una costumbre que viene de muy antaño. Luego, cada hora y media hay una misa. Por este motivo, casi todo el día están sonando las campanas. En esta ocasión, sonarán solo cuando la Virgen salga a hacer su recorrido", contó. La patrona llevará en la misa, como todos los años, la corona, "que ha sido realizada con alianzas donadas por matrimonios de la ciudad".En 2009 sucedió "algo parecido a la de la actualidad", cuando fue "lo de la gripe aviar. Si bien no era párroco aún aquí, me contaron que la Virgen recorrió el pueblo de esta manera"., dijo. Elonce.com.