Princesa es la primera persona de Entre Ríos en realizarse un DNI no binario

Una profesión que rompe estereotipos

Princesa Franco Leonel Echevarría, vive en Rosario del Tala, tiene 23 años y es la primera persona en quitar el sexo de su Acta de Nacimiento y su DNI. No responde al binarismo de hombre o mujer y se autopercibe como Queer. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas."Durante todo mi vida, viví como un chico gay y el año pasado me comentaron que tenía la posibilidad de hacerme un DNI no binario. Podía sacarle la parte donde se especifica el sexo, es decir que no esté clasificado", expresó aPrincesa."Era lo que yo quería, porque me iba a sentir identificado, no tenía drama de mostrar mi documento de identidad. El año pasado arrancamos el trámite y en diciembre presentamos los papeles, en marzo de este año llegó la resolución. Tuve mi nueva partida de nacimiento, con mi prenombre de Princesa y quitamos el sexo", explicó.Y agregó que "por el momento tengo la partida de nacimiento, pero no el DNI. La semana pasada me llegó el documento pero tenía la clasificación del sexo como femenino. Con mi abogado volvimos a presentar los papeles porque yo tengo aprobada la partida de nacimiento, falta que el RENAPER lo apruebe. Lo que yo quiero es que no se me clasifique en el sistema binario".En tanto, el abogado Alfonso Albornoz comentó que el trámite "es bastante simple, lo que pasó con el caso de Princesa, es que era un tema nuevo y requería una fundamentación. Pero el articulo Nº 4 de la ley de Identidad de Género, lo establece"."La ley establece que toda persona tiene derecho a que se reconozca esa identidad auto-percibida y a ser tratada e identificada como tal. Esto puede coincidir o no con la clasificación del sexo con las que se nos inscribe al momento del nacimiento", indicó.A la vez mencionó: "Cuando eso no ocurre, la persona tiene derecho a pedir la rectificación de la partida y que realice un nuevo DNI. En este caso, solicitamos que se anexé el prenombre Princesa y que se suprima la sección del sexo, ya que ella no se identifica con esa calificación"."En marzo de este año recibimos la resolución 246 que reconoce este derecho y que dice Princesa no pide que se cree una nueva categoría, solamente está solicitando que no se le imponga algo con lo que ella no se siente identificada. Por eso en se le agrega un guion (-) en la sección de la partida" comentó.El abogado aclaró que "nosotros ya percibíamos que podíamos tener problemas con el sistema del RENAPER porque ya está clasificado en asignar un sexo. Por eso volvimos a solicitar este trámite, para que se le otorgue ese derecho"."El sistema se tiene que amoldar a las leyes y ese precedente lo marca Princesa. Le abre la puerta a un montón de personas que no sabían o que tenían miedo de que le rechacen la solicitud. El RENAPER tiene que acatar y recibir las demandas de las nuevas diversidades", remarcó.Princesa contó que "soy maquilladora y trabajo en un resto bar, peor me quiero dedicar al make up. Subí a mi redes sociales tutoriales de automaquillaje para enseñar y también romper con ese estereotipo de que el hombre no se puede maquillar"."También quiero visibilizar un mensaje en que las personas se animen a vivir la vida. Que el que quiera pueda realizar este trámite que es simple. En Entre Ríos, el registro se comportó de diez, la señora que aprobó la resolución, hizo un trabajo excelente", finalizó.