Un restaurante ofreció un show en vivo y sin distanciamiento social

Un bar de la localidad cordobesa de Las Varillas se encuentra en la mira del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) por ofrecer shows en vivo y no cumplir con los protocolos sanitarios, en el marco de la pandemia de coronavirus.



Las imágenes que se viralizaron por redes sociales muestra que las mesas de los comensales no respetan el distanciamiento social, la mayoría sin barbijo y a un artista brindando un espectáculo, pese a que no esté habilitado este tipo de formato.



El titular del COE regional y director del Hospital de San Francisco, Valentín Vicente, informó a Cadena 3 que conocieron el caso a través de otros medios de comunicación y por las imágenes que difundieron en las redes.



"Nos vamos a comunicar con el intendente de Las Varillas y el Comité de Crisis de la zona para conocer si ellos estaban anoticiados, ya que este tipo de espectáculos no están autorizados", aclaró.



Vicente apuntó contra la apertura de una cena-show, la cantidad de gente en el local y el incumplimiento del protocolo de bares y restaurantes, siempre basándose en la foto.



Cristian Reynoso, el cantante de cuarteto que participó del evento, aseguró que quienes lo contrataron le indicaron que el lugar estaba habilitado para realizar un espectáculo en vivo.





"Sabía que era uno de los primeros y me parecía raro, pero no me puse a averiguar. Es como cuando te llama a trabajar el patrón para ir a fabricar", ejemplificó.



Además, sostuvo que los clientes respetaron las medidas. "Incluso me daba apuro porque cantaba y la gente se movía en sus sillas, como queriendo bailar, pero es el protocolo que había que respetar", añadió.