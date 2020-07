En Gualeguaychú es obligatorio usar tapaboca en espacios cerrados

La Municipalidad de Gualeguaychú publicó el decreto 1790/2020 que determina el uso obligatorio de tapabocas en lugares o espacios cerrados, en toda la ciudad.Se destaca que los tapabocas no excluyen a las demás medidas, solo ofrecen cierta protección y funcionan si se combinan con el lavado de manos y el distanciamiento social.- Siempre lavarse las manos antes y después de usar el tapabocas.- Usar los amarres o lazos para colocar y retirarlos.- No tocar el frente del tapabocas cuando se retire el mismo.- Colocar y retirar el tapabocas dentro del hogar.- Usar de manera que cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz, y hacia abajo, por debajo del mentón.- Usar tratando de apretar los amarres para que quede pegado en la cara, sin dejar espacios libres.- No utilizarse en menores de tres (3) años.- No utilizar en personas con dificultad respiratoria por otras causas.- No usarlo por debajo de la nariz.- No usarlo de manera floja, no dejar espacios a los dos lados.- No bajarlo y dejarlo en el cuello para descansar en el.- Recomendable en tela de varias capas que cubran nariz y boca, que se lave y se cambie a diario.- Uso individual.- Debe poder lavarse, plancharse y reutilizarse."Con un arduo trabajo, compromiso y la responsabilidad de la sociedad llevamos bien la situación, y en los últimos días, a partir de un primer caso se desató este brote que hizo aumentar la cantidad de casos, todos leves afortunadamente" dijo Piaggio, que añadió: "Ahora estamos esperamos que con el paso de los días los casos empiecen a disminuir a partir del aislamiento de todos los casos índices y contactos estrechos, logrando cercar de esa manera la circulación del virus"."Las primeras medidas que tomamos fue restringir momentáneamente las actividades que generan mucha circulación de gente como las reuniones familiares, los bares y restaurantes, y la habilitación de los gimnasios. Después de 120 días vemos que todos los vecinos y vecinas abordaron de la mejor manera la situación, logrando disminuir las actividades durante este brote con conciencia y responsabilidad" remarcó el Presidente Municipal, que luego dijo: "En esta línea y a partir de las recomendaciones del COES local es que tomamos nuevas medidas, a la vez que reforzamos las principales medidas de prevención".