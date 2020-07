"Hay un 3% de casos comunitarios y 14% de casos en investigación en Paraná"

Al comunicar queen la capital entrerriana, el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó que, lo que representa, un 17% de casos entre comunitarios y en investigación". La situación epidemiológica es similar en Gualeguaychú.

"Paraná y Gualeguaychú son los lugares con mayor cantidad de casos y donde están los brotes locales más activos"

¿Habrá retorno a fase 1 de la cuarentena?

Regreso a las aulas

Son 559 los casos confirmados de coronavirus en Entre Ríos, de los cuales, 383 permanecen "activos" y 174 pacientes fueron dados de alta. Son tres los pacientes fallecidos con COVID-19 y otros cinco permanecen internados en terapia intensiva: dos están en Paraná, hay dos internados en Concordia y uno en Concepción del Uruguay."La ciudad de Holt Ibicuy hace 11 días que no presenta casos nuevos y totaliza un total de 44 casos; mientras que en Santa Ana hubo 62 casos y el último confirmado fue el 3 de julio, es decir, hace 12 días que no tiene casos nuevos", argumentó.Mientras que: se registran 134 acumulados en la capital entrerriana y 75 en la ciudad del sur entrerriano.Al respecto, el funcionario provincial adelantó quede coronavirus."Hay 57 pacientes internados confirmados para coronavirus y 32 casos sospechosos que también requieren un aislamiento por el que están internados", explicó al comunicar que "se abrirán otras instituciones de internaciones para casos leves"."Una de las estrategias más fuertes para el control de la enfermedad está relacionada al diagnóstico y al aislamiento de los casos leves, e internación de estos casos, no por su cuadro clínico sino para su aislamiento", aclaró al respecto.Teniendo en cuenta que no disminuye el número de casos confirmados, y que se puede advertir que no hay un respeto a las normas impuestas para disminuir la circulación, se lo interrogó al funcionario respecto a qué otra característica debe darse para que la provincia o al menos las localidades más afectadas retornen a fase 1."Las fases están relacionadas a qué definiciones se toman en relación a las restricciones a la circulación que estarán asociadas a indicadores epidemiológicos, pero que no son los únicos", indicó al agregar que "la mayor cantidad de contagios han sido intrafamiliares o por reuniones sociales, y a medida que se conocen cómo se dan los contagios, se evalúa qué actividades se pueden habilitar y cuáles no".Consultado a Garcilazo por la eventual vuelta a las aulas para las clases presenciales, éste acotó: "En todas las áreas, no solo la de Educación, se trabaja con una segmentación relacionada a la situación epidemiológica que no es la misma en toda la provincia y que además, en cambiante día a día"."Es importante que aprendamos a convivir con el virus porque no se podrá erradicar", encomendó.