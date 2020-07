Video: Canal 10 TV cumple 33 años

Canal 10 TV de Colón está celebrando un nuevo aniversario. "Cumplimos 33 años y con mucho recorrido en esto", expresó Daniel Pietroboni y agregó que "al igual que Canal 11, somos es un canal familiar y compartimos el espíritu de llevar la información y ser parte de las noticias".



"Me acuerdo el primer día como si fuese ayer, porque mi papá era un visionario en muchos aspectos en cuanto a telecomunicaciones y el primer canal que tuvimos fue un canal abierto en la ciudad de Colón donde pudimos demostrar que hacer televisión en Entre Ríos y en el interior era posible. Después por una cuestión económica surgió el tema del cable porque había que sustentarse de alguna manera", señaló.



Tras ello, recordó que "de muy chico participé al lado de mi viejo en las cuestiones técnicas, de hecho todo lo que se, él me lo enseñó, después me perfeccioné pero la base y la parte sentimental que uno tiene sobre esta actividad lo forjó él".



Sobre los comienzos del canal, remarcó que "el secreto era generar contenidos locales y fue ahí donde nos hicimos fuertes y entendimos que la gente se quería ver". Al tiempo que destacó la incursión en la transmisión de los festivales, no sólo locales sino también nacionales.



Por otra parte, Pietroboni mencionó que ante el avance de la tecnología "hay que aggiornarse porque hay que evolucionar y el público lo quiere ya". Y opinó que esta pandemia que estamos viviendo "hay que rescatar la parte positiva y es que se revalorizaron todos los medios de comunicación. Nos exige estar todos los días informando, incluso arriesgando nuestras vidas saliendo a la calle con el afán de estar llevando todas las noticias que la gente necesita".



En el marco de estos 33 años, Canal 10 TV está revisando su importante archivo y compartiendo el material con el público. "Armando era muy cuidadoso en el material, en el archivo y desde hace 33 años hay una habitación donde lo único que se hace es guardar videocasetes, desde el primer VHS hasta el último. En estos últimos 15 días hemos reflotado ese material y compartido en las redes sociales porque entendimos que ha superado lo que se puede cuidar para uno; hoy hay nenes que ven a sus abuelos o hijos que ven a sus padres que ya no están. El canal pasó a ser parte de la familia, como un tesoro que se estuvo cuidando durante mucho tiempo y que hoy se puede compartir".



Finalmente, Pietroboni recordó que en los comienzos, "uno salía con la cámara a armar un programa y no había margen de error. Se hacía la nota, las imágenes y los insert y no había vuelta atrás, hasta los títulos se hacían con el mismo generador que tenía la cámara y el audio se hacía en el momento. Quizás las generaciones más jóvenes no entiendan esta parte, pero era una especie de artesanía que se tenía que generar y el material, mirándolo hoy, era hermoso". Elonce.com