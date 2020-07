La multa mínima por no usar tapabocas es de $6.000 en Concepción del Uruguay

El Municipio, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad e Concepción del Uruguay aunaron criterios para la aplicación de la normativa. Se hizo hincapié en el uso obligatorio del barbijo y no se podrá acceder a parques, plazas o paseos públicos. Ayer comenzaron los controles en la ciudad.Atento a la existencia de "personas que no cumplen con las normativas vigentes y que, durante el último fin de semana, se congregaron masivamente en los espacios públicos y también se realizaron fiestas", las autoridades comunales mantuvieron reuniones con funcionarios de la Justicia Federal y de las fuerzas de seguridad.Allí se determinaron los controles que se efectuarán y se coordinaron las metodologías de trabajo entre las fuerzas en toda la ciudad para verificar los espacios públicos y sancionar en caso que sea necesario a quienes no cumplan con los cuidados y recaudos necesarios para cuidar la salud de la población uruguayense.Todas las actividades habilitadas culminarán su tarea a las 23:00, hora en que la ciudad deberá detenerse. Tampoco se permitirá el servicio de envío a domicilio. Esto permitirá un mejor control de las fuerzas de seguridad sobre las distintas zonas.El decreto, a su vez, establece instrucciones a la Policía Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, para que, en forma conjunta con las fuerzas de seguridad, constate las infracciones a las medidas establecidas en las normativas municipales y cualquier otra violación de los protocolos emanados de las distintas Secretarías, dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y, en consecuencia, labren las actas pertinentes.En el caso de aquellos comercios de venta al público, gimnasios, gastronómicos, entre otros que no cumplan con los protocolos establecidos, además de las multas, serán pasibles también de la clausura del local por 30 días.1) La actividad en ciudad, en todas sus modalidades, finalizará a las 23:00 horas, no permitiéndose alguna otra hasta las 08:00 horas del día siguiente.2) Las reuniones familiares sólo serán permitidas los días sábados y domingos entre las 12:00 y las 23:00 horas (máximo 10 familiares).3) Las actividades recreativas, aquellas desarrolladas al aire libre, se podrán efectuar solamente entre las 12:00 y las 18:00 horas.4 ) Se aplicarán fuertes multas y sanciones a quienes no usen barbijo en la vía pública y a quienes realicen fiestas privadas o reuniones sociales no permitidas.5) No está permitida la permanencia en los espacios públicos.6) Se recuerda que se encuentra vigente la normativa que establece que "aquellas personas provenientes de localidades con transmisión del virus por conglomerado o comunitario, deben efectuar estricta cuarentena por el término de catorce (14) días. Asimismo se exigirá la realización de hisopado a su cuenta y cargo, a los siete (7) días de haber ingresado a ciudad, a quienes provengan de localidades con circulación comunitaria del virus".