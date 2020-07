Local gastronómico ofrece "milanesas gigantes gratis" para quienes donen plasma

Un local de comidas de La Plata decidió entregar de manera gratuita una milanesa gigante a quienes se presenten con un certificado de haber donado plasma tras haber padecido y superado el coronavirus, como una manera "solidaria de incentivar la donación".



"Trae un certificado que donaste plasma y nosotros te regalamos la milanesa que quieras", dice el anuncio publicado en las redes sociales del negocio, llamado Monstermila, de la localidad de Tolosa, partido de La Plata, anunció este lunes por redes sociales la nueva campaña que busca "ayudar e incentivar la donación".



"Se nos ocurrió mirando televisión; vi que no había mucha cantidad de donantes de plasma, que hacía falta más donación para la cantidad de casos que hay, y se me ocurrió promoverlo desde el negocio y dar una premio a quien haya donado", dijo el dueño del negocio, Javier Zamudio.



El comerciante inauguró hace seis años el emprendimiento junto a su familia. Su premisa es entregar la "mejor y más grande milanesa del país".



Desde que abrió, el local se caracterizó por realizar distintas campañas solidarias y de difusión, como la búsqueda del tesoro para Navidad, en la que "los comercios de la ciudad donaban productos, y la gente, sus juguetes, para lograr que "30 familias tuvieran con qué brindar en las fiestas".



Hace unas semanas, la estrella del Barcelona Lionel Messi les dejó un comentario en las redes y pidió que le llevaran a Barcelona la milanesa que tiene su nombre.



"'Qué bien se ve ¿cuándo las van a traer a Barcelona?'", nos escribió el jugador al referirse a la milanesa gigante que tiene su nombre, la 'Messi de las Milanesas'", relató Zamudio.



Pese a lo complicado que se puso el escenario para las ventas con la crisis económica y la llegada del Covid-19 al país, lo que los obligó a cerrar dos sucursales en marzo, el comercio invitó a otros locales de comidas a donar sus menús a guardias hospitalarias o a dependencias policiales, y varios establecimientos se sumaron a la propuesta solidaria.



Esta vez, el aporte es para quienes hayan donado plasma para ayudar a los nuevos pacientes con coronavirus y solo se le pedirá "un certificado de donación, o algo que acredite que donaron plasma", a cambio de una milanesa gigante con papas fritas, uno de los clásicos de la rotisería.



"Lo publicamos ayer y explotaron las redes sociales, nos escribió muchísima gente para ayudarnos a dar más premios, nos ofrecieron cocinar algo más y donar, se ofrecieron a participar con la propuesta hasta peluqueros", contó Zamudio.



Aunque todavía no hay estudios que comprueben su efectividad, el tratamiento con plasma de recuperados de coronavirus ayudó a otros pacientes en grave estado a recuperarse y por eso las autoridades sanitarias iniciaron campañas de donación.



Si bien la convocatoria es reciente, el gastronómico confía en que pueda tener éxito y ayudar a quienes están en duda sobre la donación.



"Este es el peor momento desde que tengo el local, se nos está haciendo difícil, hay que ver la manera de acércanos a la gente, por eso no aumentamos", dijo el emprendedor.



No obstante, todas las noches el local regala en viandas la comida que no se vende para las primeras familias que escriban en las redes sociales.



"No lo hacemos público, pero siempre tratamos de dar una mano, porque estamos seguros de que lo que uno da, vuelve siempre", concluyó.