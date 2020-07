En Entre Ríos se han realizado 400 cambios de identidad de género

Desde la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 26.743, de Identidad de Género, sancionada y promulgada en mayo de 2012, en la provincia se han realizado cerca de 400 cambios de identidad de género y 300 matrimonios igualitarios.El mes pasado, se conoció el caso de Princesa, quien realizó el primer cambio de DNI no binario en Entre Ríos y que marca "un precedente", según dijo al programade, Alejandra Elcura , coordinadora del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual."Son muchas las personas que no se sienten identificadas en este binarismo que nos han impuesto de hombre - mujer, y el caso de Princesa es el primero en Entre Ríos", dijo la funcionaria y destacó que hubo "un trabajo mancomunado con el Registro Civil que libra una resolución interna donde hace efectivo el cambio de partida de nacimiento. Ahora queda en espera el plástico del DNI, donde no figure ni como masculino ni femenino, sino con un guión"."Sabemos que hoy hay otras identidades que se consideran como queer, no binaria y que están interesadas en hacer esta nueva rectificación de acta de nacimiento. Es un trabajo articulado y mancomunado, las leyes y las normas siempre van más avanzadas de lo que son los cambios sociales, por eso siempre está la responsabilidad de las asociaciones y la responsabilidad institucional, son dos patas que tienen que ir de la mano y en este sentido podemos garantizar un montón de derechos", afirmó Elcura. Princesa tiene 22 años y es oriunda de Rosario del Tala . "El cambio en el registro es algo que decidí el año pasado porque no me siento identificada con el género que tenía en el DNI, y es un camino largo pero hoy tengo mi partida nueva y estamos tramitando la rectificación del documento", expresó."Esta es una forma de garantizar derechos y que la ley no sea letra muerta, y lo agradecemos porque además están considerados los principios trasnacionales de no discriminación e igualdad. La decisión es de avanzada porque Princesa no se identificada con esa clasificación binaria impuesta en un discurso heteronormativo reflejada en los distintos documentos de identificación", explicó el abogado de Princesa, Alfonso Albornoz.