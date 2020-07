Covid-19: Dieron negativo los casos sospechosos que detectaron en el Túnel

Paraná Se impidió el ingreso a Santa Fe de 19 vehículos de Paraná a través del túnel

Durante el fin de semana largo, por el túnel subfluvial pasaron alrededor de 6.700 vehículos los cuales fueron controlados personal de salud y de seguridad vial. En esos operativos impidieron que 19 vehículos que se dirigían desde Paraná hacia Santa fe puedan continuar su viaje.Sobre los controles que se realizaron, la directora de directora del Túnel Subfluvial por parte de la provincia de Santa Fe, Carina Rotela, comentó aque "ninguno de los casos sospechosos que han pasado por nuestros controles, dieron positivo". Además, señaló que ellos reciben información constantemente sobre el seguimiento de los posibles casos detectados.En el caso de que las personas no pasen el test olfativo de prevención al coronavirus explicó que "si son residentes de Entre Ríos, los escolta la policía y eleva el protocolo tras comunicarse con el 0800 777 8476, y, hasta ver si es un caso positivo o no", aseguró Rotela y comentó que en Santa Fe el procedimiento es similar.".Teniendo en cuenta los permisos para poder circular, la directora explicó que "durante el fin de semana tuvimos casos en los que las personas no tenían certificados validos o que directamente no tenían la documentación". De todos modos "la circulación fue muy baja".Por ello, "las recaudaciones del túnel se vieron afectadas, desde que empezó la pandemia ha caído la circulación de vehículos.", informó RotelaY resaltó: "El funcionamiento del túnel es muy demandante, tiene un sistema muy particular y se hace complicado mantener"., pero sabemos que es un monto bajo porque es el mismo precio desde junio del año pasado", culminó Rotela.