Covid-19 en Argentina: Hay 55.872 casos activos y 45.467 pacientes recuperados

El Ministerio de Salud informó esta mañana 23 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 1.926 la cifra de muertos desde marzo, y una ocupación de camas de terapia intensiva que alcanza el 52 por ciento a nivel nacional, lo que "permite al sistema de salud seguir haciendo frente a la pandemia de Covid-19 y a cualquier otro tipo de dolencia". Así lo sostuvo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el reporte que emite la autoridad sanitaria para brindar detalles sobre la situación epidemiológica en el país. Asimismo, se confirmó que "a la fecha, el total de altas es de 45.467 personas".De los 55.872 casos activos en el país por esta enfermedad, 752 son tratados en unidades de terapia intensiva y, de ellos, el 91% se encuentran alojados en hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires.El sistema sanitario nacional registra un nivel de ocupación de estas plazas críticas que se ubica en el 52,7% y en el 60,8% en el AMBA, más allá de la dolencia que explique la situación de cada paciente internado."Nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta a quien necesite ser atendido, por coronavirus o cualquier otras patología", dijo Vizzotti.Por otra parte, y a diferencia de lo reportado ayer, el AMBA volvió a concentrar más del 90% de los casos positivos detectados y además se destacaron alzas significativas en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, mientras que la única jurisdicción que no reporta casos desde hace 14 días es La Pampa.En ese sentido, la funcionaria pidió a "las jurisdicciones que no tienen transmisión comunitaria" seguir en alerta "no solamente para la sospecha diagnostica", sino para el uso del equipo protección que deben portar los profesionales que trabajen con pacientes que pueden estar o están infectados."Lo que estamos viendo y sabemos que va a pasar es que a medida que aumente la circulación de las personas, a medida que sigan circulando trabajadores esenciales, transportistas, es posible recibir en cualquier momento un caso sospechoso", añadió Vizzotti.También informó que se está desplegando el operativo Detectar en distintas jurisdicciones, entre ellas 12 barrios porteños, algunos distritos bonaerenses y en jurisdicciones donde han aparecido casos en conglomerados.En ese punto se destacó la situación de Tierra del Fuego, donde 57 tripulantes de un barco pesquero fueron confirmados para coronavirus y fueron aislados dentro del buque.También se informó sobre el apoyo técnico que se está brindando a la provincia de Jujuy y el despliegue del operativo detectar en Recoleta, La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín.Mientras tanto, desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 16 varones y 7 mujeres, 12 de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires y 11 de la Ciudad, con edades que oscilan entre 43 y 90 años.Así, la tasa de mortalidad es de 41,9 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad es de 1,8% sobre los casos confirmados.En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 3.099 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 103.265 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 227 casos cada 100.000 habitantes.Respecto de los 103.265 casos confirmados en Argentina, 1.082 (1%) son importados, 34.293 (33,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 50.637 (49%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Ayer fueron realizadas 9.377 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 483.799 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 10.661 muestras por millón de habitantes.