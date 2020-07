Rosario: Dos trabajadoras y una clienta de una peluquería con Covid-19

La confirmación del contagio coronavirus de dos peluqueras en una reunión social y, después, la aparición de un caso entre una mujer que había sido atendida por ellas, llevaron la atención pública sobre los protocolos que deben cumplir en estos comercios. Según advirtieron desde la Cámara de Titulares de Salones de Peluquerías y Afines de Rosario, el contagio de las peluqueras no fue en el negocio, ambas están bien de salud, y la tercera persona también cursa en buen estado la enfermedad.



El caso circuló con fuerza durante el fin de semana en las redes sociales, donde se volcaron comentarios fuertemente acusatorios contra el negocio del macrocentro y los empleados. Entre esos comentarios, se incluyeron algunos datos reales y muchos otros falsos. El negocio donde se produjo lleva varios días cerrados.



El presidente de la Cámara de Peluquerías, Enzo Sagasti, aseguró en contacto con LT8 que el contagio de las peluqueras de produjo en una reunión social y no en su trabajo, que durante los cuatro días que transcurrieron hasta que dieron positivo atendieron a 12 personas y que durante ese lapso ninguna de las dos tuvo síntomas.



También explicó que cuando las dos trabajadoras dieron positivo las autoridades sanitarias pudieron seguir la trazabilidad de las personas a las que habían atendido, y que ese seguimiento permitió detectar que sólo una de esas personas se contagió de Covid-19.



Sagasti aclaró que las peluqueras eran "asintomáticas", y esa fue la razón por la cual trabajaron durante cuatro días. Sin embargo, destacó que en la peluquería siguieron siempre todos los protocolos y por eso las autoridades de Salud pudieron ubicar y testear el estado de las 12 clientas que habían sido atendidas durante esos cuatro días.



"Varios colegas sufrieron señalamientos", dijo y atribuyó esa situación a la circulación de rumores y noticias con datos falsos. Uno de ellos es que las peluquerías donde había empleados con coronavirus eran dos y no una, como en realidad ocurrió. "La gente debe estar tranquila porque usamos un protocolo muy estricto. Nuestro trabajo está muy controlado y queremos llevar tranquilidad", sostuvo y destacó que las peluquerías no son un foco de contagio de coronavirus. (La Capital)