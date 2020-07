Cómo se está dando la curva de casos de coronavirus en Entre Ríos

Video: Lo que nos dice la curva de contagios de coronavirus en Entre Ríos

Soledad Retamar, docente e investigadora, dialogó con el programa Quien Dice Qué, de Elonce TV, y dio cuenta de cómo se va dando la curva de casos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos.



"Uno de los departamentos que más preocupación generó es Gualeguaychú, porque el porcentaje en el que ha crecido la curva es muy importante y esperan más casos para los próximos días. Paraná venía más complicado desde hace algunas semanas. Se dio un incremento estos últimos días", dijo.



En ese sentido, remarcó que "en Paraná quizás la misma cantidad de casos que hay en Federación no afecta de la misma manera, por la cantidad de población que tiene cada lugar. Estamos analizando la dinámica de la curva. Un indicador interesante es la cantidad de días necesarios para la duplicación de casos".



"El Departamento Ibicuy ha sido el más afectado porque tiene mucha menos población que el resto de los departamentos. Tuvieron un brote que luego se detuvo, la velocidad de crecimiento bajó. Le sigue Federación, en donde Santa Ana tiene mayor incidencia, y luego Paraná", indicó.



Asimismo, explicó que "la edad de mayor incidencia es de entre 30 y 40 años. El 80% de casos que se han dado en la provincia es de menores de 50 años. Hubo algunos casos en niños. Eso nos beneficia desde el punto de vista clínico y además porque seguramente la tasa de letalidad no llegue a ser tan alta como en otras provincias".



"Las proyecciones que se hacen son basadas en una foto de lo que tenemos hoy. Si todo continúa de esta manera va a pasar determinado escenario. Uno de los indicadores que se calcula y viene siendo bastante certero son los días para la duplicación de casos. Es una especie de la velocidad de crecimiento de casos que experimentan los Departamentos", dijo y agregó que "aún no tenemos la circulación comunitaria del virus. Elonce.com